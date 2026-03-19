La directora de inteligencia de Estados Unidos dice que el régimen de Irán está ‘intacto’, pero ‘degradado’

Madeline Halpert; Kayla Epstein - BBC News

La principal funcionaria de inteligencia de Estados Unidos afirmó el miércoles que el régimen de Iran está “intacto” pero “en gran medida degradado”.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y otros altos funcionarios del gobierno de Donald Trump testificaron durante más de dos horas en una audiencia del Congreso sobre las amenazas mundiales para Estados Unidos.

Fue la primera comparecencia pública sobre inteligencia desde que comenzó la guerra contra Irán a finales de febrero, y tuvo lugar un día después de que un alto responsable de contraterrorismo de Estados Unidos renunciara, según dijo, por su desacuerdo sobre la decisión de atacar a Irán, país al que no ve como una amenaza inminente.

Gabbard, quien coordina las operaciones de inteligencia del país, también señaló que Estados Unidos había previsto problemas en el estrecho de Ormuz, una vía marítima de vital importancia.

“La comunidad de inteligencia evalúa que el régimen en Irán parece estar intacto, aunque en gran medida degradado debido a los ataques contra su liderazgo y sus capacidades militares”, afirmó Gabbard.

El portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpó de la bahía de Souda, Grecia, el 26 de febrero. / Getty Images

Gabbard compareció junto a los directores de la CIA, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa, y se negó a responder cuando el senador demócrata Jon Ossoff le preguntó en reiteradas ocasiones si había considerado a Irán como una amenaza inminente.

“La única persona que puede determinar qué constituye o no una amenaza inminente es el presidente”, respondió.

Desde que comenzó la guerra, legisladores y comentaristas de ambos partidos han cuestionado por qué Estados Unidos atacó a la República Islámica y si el gobierno de Trump estaba al tanto de los posibles problemas en el estrecho de Ormuz que podrían derivarse.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos atacó principalmente porque Irán desarrollaba armas nucleares que representaban una amenaza para EE.UU. e Israel.

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció a su cargo este martes.

En la carta de renuncia que hizo pública, señaló que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente” para Estados Unidos y criticó a Trump por la guerra.

Gabbard omitió una parte

El director de la CIA, John Ratcliffe, testificó el miércoles que no coincidía con Kent.

“Creo que Irán ha sido una amenaza constante para Estados Unidos durante un período prolongado y que representaba una amenaza inmediata en este momento”, declaró.

Gabbard afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente han “destruido en gran medida” las capacidades militares de Irán.

También señaló que la comunidad de inteligencia evaluó que “Irán intentaba recuperarse del grave daño sufrido por su infraestructura nuclear durante la Guerra de los 12 días y continuaba negándose a cumplir con sus obligaciones nucleares”.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán durante 12 días en junio de 2025 con el objetivo de destruir sus posibles capacidades para producir una bomba nuclear.

Gabbard omitió la parte que figuraba en sus papeles que parecía contradecir a Trump. / Win McNamee / Getty Images

En sus declaraciones escritas preparadas para la audiencia, Gabbard indicaba que esos ataques “aniquilaron” el programa de enriquecimiento nuclear de Irán y que Teherán no había hecho “ningún esfuerzo” por reconstruirlo.

Sin embargo, no leyó esa afirmación en voz alta.

Cuando el senador demócrata Mark Warner le preguntó a Gabbard por la omisión, respondió que tuvo que recortar sus comentarios públicos porque se estaban “extendiendo demasiado”.

“Entonces eligió omitir las partes que contradicen al presidente”, respondió Warner, en referencia al argumento de Trump de que la acción militar contra Irán estaba justificada por el desarrollo de armas nucleares.

Los legisladores también preguntaron cuánta participación tuvieron los funcionarios de inteligencia en la decisión de Trump de atacar Irán.

El senador Angus King, independiente por Maine, preguntó si estuvieron “en la sala” con Trump cuando tomó su “decisión final”.

Ratcliffe dijo que participó en “decenas y decenas” de reuniones con el presidente, pero admitió no saber si hubo “un momento específico en que se tomó la decisión”.

King también preguntó si los funcionarios de inteligencia habían informado a Trump de que Irán podría atacar potencialmente el estrecho de Ormuz durante un conflicto con Estados Unidos.

Irán ha bloqueado efectivamente ese vital canal de transporte de petróleo desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha causado un encarecimiento de los precios del crudo.

“El presidente recibe informes de inteligencia constantemente”, explicó Ratcliffe.

Agregó que el Pentágono se preparó para que Irán atacara “los intereses estadounidenses en instalaciones energéticas de toda la región” y “tomó medidas de protección de fuerzas”.

La comunidad de inteligencia tenía una “evaluación de larga data” de que Irán “probablemente bloquearía el estrecho de Ormuz”, señaló Gabbard.

Y precisó que el Departamento de Defensa adoptó “medidas de planificación preventiva” a raíz de ese informe.

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