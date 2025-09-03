La discusión entre Putin y Xi sobre la inmortalidad que captó un micrófono durante su encuentro en China

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Emily Atkinson - BBC News

Un micrófono abierto captó una sorprendente conversación entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su encuentro en Pekín a propósito de un gran desfile militar este miércoles.

Los mandatarios hablaron sobre los trasplantes de órganos como medio para prolongar la vida.

Según la grabación, Putin sugirió incluso que la vida eterna podría ser posible gracias a las innovaciones en biotecnología.

Este momento fue captado por descuido en una transmisión en vivo de la televisión estatal china mientras los dos líderes y Kim Jong-un, de Corea del Norte, caminaban juntos por la histórica plaza de Tiananmen en China.

Xi y Putin llevan 13 y 25 años en el poder respectivamente. Ninguno de los dos ha expresado intenciones de abandonar el cargo.

Hombro a hombro con los líderes norcoreano y ruso, el presidente chino aprovechó el espectáculo organizado a propósito del aniversario del fin de la guerra con Japón hace 80 años para proyectar una visión alternativa del futuro del orden mundial.

Su conversación privada sugiere que sus miradas van más allá de lo económico y lo político.

Las palabras de Putin fueron traducidas a mandarín y las de Xi a ruso por intérpretes. La conversación fue traducida al inglés por la BBC.

“En el pasado, era raro que alguien tuviera más de 70 años y hoy en día se dice que a los 70 años uno sigue siendo un niño”, se oyó decir al traductor de Xi en ruso.

A continuación, sigue un pasaje inaudible de Putin. Y luego, su traductor a mandarín dice: “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden ser trasplantados continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”.

El traductor de Xi dijo entonces: “Las predicciones indican que, en este siglo, existirá la posibilidad de vivir hasta los 150 [años]”.

Putin repitió sus comentarios posteriormente mientras hablaba con los medios de comunicación rusos, según reportes.

La agencia de noticias estatal rusa Tass lo citó diciendo: “Los métodos modernos de recuperación, los métodos médicos, incluso los quirúrgicos que se ocupan del reemplazo de órganos, permiten a la humanidad aspirar a que la vida activa dure más tiempo que en la actualidad”.

“La esperanza de vida es diferente en cada país, pero aumentará significativamente”.

Al presentar el enorme arsenal de armas que posee China —incluidos misiles nucleares de alcance global— para conmemorar el octogésimo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, Xi afirmó que el mundo se enfrenta a una elección entre la paz y la guerra.

El desfile del miércoles fue la primera vez que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte aparecieron juntos en público, lo que algunos observadores interpretaron como un mensaje a las naciones occidentales que los han rehuido.

Putin y Kim se unieron a otros 24 dignatarios en el desfile, entre ellos el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; Luong Cuong, de Vietnam, y Emmerson Mnangagwa, de Zimbabue.

China ha tratado de posicionarse como un posible contrapeso a Estados Unidos desde la imposición de los aranceles de Donald Trump.

El miércoles, el presidente estadounidense acusó a Xi de conspirar contra Estados Unidos con los líderes de Rusia y Corea del Norte.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: “Por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.