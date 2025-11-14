Panamá, 15 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD

    La EMA respalda el primer fármaco capaz de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1

    EFE
    La EMA respalda el primer fármaco capaz de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1
    El medicamento pionero está indicado para adultos y niños a partir de 8 años. iStock

    La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó este viernes autorizar en la Unión Europea (UE) el uso de Teizeild (teplizumab), el primer tratamiento capaz de retrasar la aparición de la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a 2.2 millones de personas en Europa y que suele iniciarse en la infancia.

    El medicamento pionero está indicado para adultos y niños a partir de 8 años que se encuentran en la fase 2 de la enfermedad, cuando todavía no requieren inyecciones diarias de insulina. No existe actualmente ningún tratamiento autorizado para retrasar o evitar la progresión de la diabetes tipo 1.

    Según los datos evaluados por la EMA, Teizeild logró retrasar una media de 50 meses la aparición de la fase 3, cuando ya aparecen los síntomas y se necesita insulina diaria, frente a los 25 meses observados en pacientes que recibieron placebo.

    El principio activo, teplizumab, es un anticuerpo que ralentiza la destrucción de las células beta del páncreas encargadas de producir insulina, y se administra por vía intravenosa durante 14 días consecutivos.

    El comité científico de la agencia europea, con sede en Ámsterdam, destacó el beneficio clínico observado y respaldó su aprobación pese a efectos secundarios frecuentes, entre ellos la disminución de glóbulos blancos, erupciones cutáneas y alteraciones metabólicas.

    El 2% de los pacientes experimentó síndrome de liberación de citocinas, una reacción grave incluida en el plan de gestión de riesgos.

    Teizeild fue desarrollado con el apoyo del programa PRIME, destinado a medicamentos innovadores que cubren necesidades médicas no satisfechas.

    Esta recomendación va a ser enviada ahora a la Comisión Europea, encargada de adoptar la decisión final sobre la autorización de comercialización en toda la UE, y una vez aprobada, el precio y el reembolso se negociarán a nivel de cada Estado miembro.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Decomisan cerca de 13.5 toneladas de droga en aguas del Pacífico panameño; la carga está valorada en $200 millones. Leer más
    • La ruta y los dueños del Oceanic Tug, la nave incautada con $200 millones en droga. Leer más
    • Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • IMA: lugares y horario de las Agroferias para este jueves 13 de noviembre. Leer más
    • Las agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta. Leer más
    • Operación Transfer: capturan en La Chorrera a red dedicada al phishing y suplantación de identidad. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más