La escasez de combustible en Rusia causa estragos:

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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James Landale - Corresponsal diplomático de la BBC, en Moscú

Basta con pasar un día recorriendo Moscú en automóvil para hacerse una idea de la crisis de combustible que azota a Rusia. En casi todas las gasolineras por las que pasamos había colas de autos y camiones. Algunas eran largas, otras cortas; algunas estaban paradas, otras avanzaban con fluidez.

Si no había cola, significaba que la gasolinera se había quedado sin combustible y estaba cerrada.

Recuerden: esto es Moscú, la capital rica y poblada que consume gran parte de los vastos recursos de Rusia. Incluso aquí, las autoridades no pueden garantizar que haya suficiente gasolina y diésel para que los moscovitas puedan seguir circulando.

Sin embargo, en las colas, el ambiente era más de frustración que de enfado. Yekaterina nos dijo que no estaba contenta y que había pánico porque todo el mundo piensa que no habrá petróleo. Pero todo estará bien, añadió, “solo hay que reorganizar la distribución de petróleo”.

Según Elmar, la situación era “muy mala” y se quejó de que los precios subían debido a la escasez de combustible. “Se pierden horas para llenar el tanque”, dijo. “Ahora mismo estoy planeando un viaje a Daguestán, pero no sé si debería ir en auto o no, porque hay muchísimos problemas con la gasolina”.

Le pregunté quién tenía la culpa. “En nuestro país, no se puede decir a qué se debe ni quién tiene la culpa”, dijo con una sonrisa cómplice.

En Rusia, la mayoría no se siente con derecho a criticar al presidente, ni siquiera al Kremlin, en público.

Valery comentó que le resultaba extraño tener que hacer cola en un país que extrae tanto petróleo. Atribuyó la culpa tanto a la falta de preparación rusa como a los misiles ucranianos. “No tengo ganas de acostumbrarme a las colas”, dijo. “Espero que la situación cambie pronto y no se prolongue”.

Así pues, la guerra se está acercando cada vez más a los hogares de muchas personas en toda Rusia.

El presidente Vladimir Putin se ha esforzado por proteger a la mayoría de la población de las consecuencias de lo que él denomina su operación militar especial, que ha inicado ya su quinto año. En las calles de Moscú, apenas se aprecian señales de la guerra, salvo algunos carteles que elogian a soldados heroicos.

Drones y misiles ucranianos han estado atacando refinerías de petróleo en Rusia, incluidas las cercanas a Moscú. / Reuters

Sin embargo, lo que resulta más difícil de ignorar para las autoridades es el creciente número de ataques con drones y misiles ucranianos que penetran profundamente en territorio ruso, dirigidos contra refinerías de petróleo, oscureciendo los cielos sobre Moscú y San Petersburgo.

A eso hay que sumarle los cortes de internet que restringen la difusión de información, y ahora la escasez de combustible.

Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, tiene dificultades para refinar suficiente combustible para satisfacer la demanda interna.

Andrei hacía cola por primera vez, junto a su esposa Yekaterina. Responsabilizó a lo que él denominó “geopolítica” y reconoció que la situación podría empeorar.

“Esperamos que todas las partes comiencen a acercarse y a discutir las condiciones para un acuerdo de paz”, declaró. “Pero, lamentablemente, no vemos esa intención por parte de nuestros socios europeos. Así que quizás la situación solo empeore”.

Se mantuvo impasible: “Sobrevivimos a los 90. Recordamos épocas mucho más difíciles. Eso no nos asusta”.

Andrei dijo que reconocía que la situación podría empeorar y culpó a la geopolítica. / BBC

Las redes sociales están repletas de imágenes de conductores haciendo cola para echar combustible. Algunas colas se extienden por kilómetros. Publicaciones en las redes sociales muestran peleas.

En la localidad turística de Anapa, a orillas del Mar Negro, se ha desplegado a cosacos para mantener el orden en las colas.

El racionamiento está generalizado y en muchas zonas se ha prohibido el uso de bidones de gasolina. Un alcalde de Siberia está incluso instalando baños portátiles para los conductores. En algunas zonas se han reducido los servicios de autobús y la recogida de basura. Los agricultores temen por la cosecha de este verano.

La ansiedad es real y generalizada.

Pero, ¿pueden los líderes de la OTAN reunidos en Ankara dar por hecho que esta agitación económica se traducirá en presión política sobre el Kremlin?

Esa es sin duda la esperanza en Kyiv, donde los estrategas confían en que los rusos de a pie se exasperen tanto que insten a su líder a poner fin a la guerra.

El Kremlin está ciertamente atento. Putin está lo suficientemente preocupado como para abordar públicamente la escasez de combustible en la televisión estatal, insistiendo en que los ataques ucranianos “obviamente están creando problemas”, pero recalcando que “no son críticos”.

Dicho esto, las autoridades no quieren correr ningún riesgo y ya han comenzado a aumentar las importaciones de combustible, a subvencionar los precios del mismo y a permitir la venta de combustible de menor calidad, que algunos temen que pueda dañar los motores.

Putin y sus asesores también saben que la escasez está influyendo en la opinión pública.

Según la última encuesta realizada por la organización independiente Levada Center, los índices de aprobación de Putin están bajando hasta situarse en torno al 74%. También indica que el número de rusos que creen que el país va por buen camino ha descendido a tan solo el 52%, frente al 61% de mayo.

La encuestadora Gallup sugirió la semana pasada que los rusos se mostraban más pesimistas sobre el estado de su economía que en cualquier otro momento de los últimos 20 años, y que el 60% de los encuestados afirmó que las condiciones económicas en los lugares donde vivían estaban empeorando.

Incluso el Centro Ruso de Investigación de la Opinión Pública (VCIOM), de propiedad estatal, señala que la confianza pública en Putin cayó 3,4 puntos porcentuales, hasta el 73%, en el espacio de una semana.

Christopher Weafer, director de la consultora regional Macro Advisory, afirma que la crisis del combustible podría ser un “factor determinante” para el crecimiento económico en Rusia. “Los costos del conflicto están aumentando”, señala. “Si bien el impacto total de la crisis del combustible no se reflejará en las estadísticas hasta julio, la probabilidad de una crisis prolongada ha ensombrecido significativamente las perspectivas de crecimiento para el resto del año”.

Nina Khrushcheva afirma que las esperanzas europeas de poder obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones son una fantasía. / BBC

Pero, ¿se traducirá todo esto en presión política sobre el Kremlin para que cambie de rumbo?

Nina Khrushcheva, profesora de asuntos internacionales en The New School de Nueva York, declaró a la BBC que era improbable que Putin cediera. “Cuanta más presión sienta, más probable es que actúe de forma agresiva y represiva”, afirmó. “Creo que la situación es grave, pero la expectativa occidental de que los rusos derroquen al régimen es descabellada”.

Los rusos han sentido mucha ira y desesperación, pero también “mucha resignación ante lo que está sucediendo”, añadió. Las esperanzas europeas de poder obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones eran, según ella, una fantasía: “Es decir, eso no sucede”.

En cambio, todo indica que Putin está redoblando la apuesta. El viernes pasado, se le vio vestido con uniforme militar, reuniéndose con comandantes, donde se atribuyó victorias en el frente y prometió conquistar aún más territorio. “Las Fuerzas Armadas rusas siguen manteniendo con confianza la iniciativa estratégica en la zona de operaciones militares especiales”, declaró.

Pero luego Putin ordenó a sus generales que analizaran la participación de los aliados europeos de Ucrania en “acciones de combate reales” que, según él, están prolongando la guerra. “Necesitamos este análisis para tomar decisiones responsables en el futuro”, dijo sin dar más detalles.

Es una frase que ha causado asombro en los círculos diplomáticos y militares.

La pregunta que se plantea en las capitales occidentales es qué podría hacer Putin a continuación. ¿Intensificará la situación? Y, de ser así, ¿cómo?

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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