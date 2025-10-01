Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cierre gubernamental

    Entra en vigencia el ‘shutdown’: la Estatua de la Libertad cierra al público

    EFE
    Entra en vigencia el ‘shutdown’: la Estatua de la Libertad cierra al público
    La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más icónicos de Nueva York. EFE

    La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más icónicos de Nueva York, amaneció este miércoles cerrada al público, después de que la gobernadora del estado, Kathy Hochul, dejara claro que no hará una excepción para excluirla del cierre gubernamental que entró en vigor a la medianoche.

    +info

    Qué supone el cierre del gobierno de Estados Unidos y quiénes pueden ser los más afectados

    En 2018, fecha del anterior cierre gubernamental, el entonces gobernador estatal, Andrew Cuomo, decidió mantener abierto el monumento, afirmando que era importante dar una señal de “fuerza y esperanza” durante tiempos “tumultuosos”.

    Pero su sucesora en el cargo envió un mensaje al diario New York Post en el que se niega a hacer lo mismo.

    “Si la antorcha de la Estatua de la Libertad se apaga, será gracias a los republicanos de Washington que rechazan el sentido común y abandonan al pueblo para el que fueron elegidos como representantes”, dijo en ese mensaje.

    El monumento, uno de los más populares de Nueva York, atrajo en 2024 a 3.72 millones de visitantes, aún lejos del récord de 4.5 millones logrados en 2016.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • Por dentro: la villa diplomática y el costo de su restauración. ‘Yo construí un edificio de 7 pisos por la misma cantidad’. Leer más