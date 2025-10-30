La familia de la mujer que murió tras ser abandonada por un crucero en una isla remota denuncia la ‘falta de cuidado’ de la empresa responsable del viaje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lana Lam - BBC News Sidney

La hija de una mujer que fue olvidada por un crucero en una isla remota y que luego fue encontrada muerta, ha acusado a la empresa de “falta de cuidado y sentido común”.

El cuerpo de Suzanne Rees, de 80 años, fue encontrado sin vida el domingo por un equipo de rescate en la isla de Laizard, ubicada en la Gran Barrera de Coral, en el noreste de Australia.

El día anterior, había estado haciendo senderismo por la isla con sus compañeros de viaje. Pero horas más tarde no se encontraba en el barco cuando este zarpó.

La hija de la pasajera, Katherine Rees, dijo que estaba “impactada y triste” por el hecho de que buque llamado Coral Adventurer zarpó “sin mi madre”, a quien describió como una persona sana, activa, aficionada a la jardinería y al senderismo.

“Por lo poco que nos han dicho, parece que hubo una falta de cuidado y de sentido común”, sostuvo Katherine.

‘Mamá murió sola’

A comienzos de esta semana, Suzanne Rees, de Nueva Gales del Sur, se encontraba en la primera parada de un crucero de 60 días por Australia, que había salido de Cairns, una ciudad considerada la vía de acceso a la Gran Barrera de Coral.

Los pasajeros –que pagan decenas de miles de dólares para unirse al crucero– fueron transportados a la exclusiva isla para una excursión de un día con la opción de hacer senderismo o bucear.

Suzanne se unió a una caminata grupal hasta el pico más alto de la isla, Cook’s Look, pero se separó de los demás porque necesitaba descansar.

“Entendemos por la policía que fue un día muy caluroso, y mamá se sintió mal durante la subida de la colina”, dijo Katherine.

En ese momento, según relata su hija, se le pidió que bajara, sin escolta, y luego el barco se fue aparentemente sin hacer un recuento de pasajeros.

“En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió sola”.

Katherine dijo que esperaba que una investigación forense “averigüe qué debería haber hecho la empresa para salvar la vida de mamá”.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima aseguró que estaba investigando la muerte y que se reuniría con la tripulación del barco cuando llegue al puerto de Darwin a finales de esta semana.

Un portavoz del organismo informó que el capitán del barco se dio cuenta de que la mujer no había subido al barco alrededor de las 21:00 horas del sábado.

Un equipo de búsqueda regresó a la isla unas horas más tarde, pero las labores para encontrar a Suzanne se suspendieron en la madrugada del domingo, antes de que un helicóptero regresara por la mañana y encontrara su cuerpo.

El miércoles, el director ejecutivo de Coral Expeditions dijo que la compañía “lamentaba profundamente” lo ocurrido y que ofrecía su apoyo a la familia Rees.

‘Un caso trágico’

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con la policía de Queensland y otras autoridades para apoyar la investigación. No podemos hacer más comentarios mientras este proceso está abierto”, dijo Mark Fifield.

El Coral Adventurer puede recibir hasta 120 pasajeros con 46 tripulantes, según el sitio web de la compañía.

Fue construido específicamente para acceder a áreas remotas de la costa de Australia y está equipado con “lanchas auxiliares”, unos pequeños barcos utilizados para llevar a los pasajeros en excursiones de un día.

Incidentes como este son raros, y los cruceros tienen sistemas para registrar qué pasajeros están embarcando o desembarcando, le dijo a BBC Harriet Mallinson, editora de cruceros del sitio web de viajes Sailawaze.

“No existe la posibilidad de desembarcar o regresar al barco sin registro”, dijo.

Para Mallison, las líneas de cruceros se toman estos procedimientos muy en serio y tienen tecnología inteligente para evitar que ocurran este tipo de incidentes.

Agregó que probablemente se trate de un caso aislado, impactante y trágico.

