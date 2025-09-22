Panamá, 22 de septiembre del 2025

    La Flotilla Sumud denuncia la presencia de ‘múltiples drones’ en su travesía a Gaza

    EFE
    Una de las embarcaciones que integran la flotilla Global Sumud. EFE

    La flotilla Global Sumud compuesta por delegaciones que salieron desde costas españolas, tunecinas e italianas con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza, denunció este domingo la presencia de “múltiples drones” cerca de sus barcos que navegan en aguas internacionales en el Mediterráneo.

    La flotilla, que hizo la denuncia a través de un comunicado, aseguró que varios drones cuyo origen “aún no ha sido identificado” volaban cerca de sus barcos y los seguía, lo que ha generado “preocupación” entre los tripulantes.

    Los organizadores aseguraron que “están vigilando la situación de cerca”, con la coordinación de socios para “documentar y evaluar” estos acontecimientos.

    Las embarcaciones que salieron a principios de mes desde Barcelona denunciaron previamente dos ataques “con dron” durante su escala en Túnez, contra dos de sus barcos, “Familia” integrado por al comité directivo de la flotilla, y “Alma”, sin causar daños humanos ni materiales.

    El Gobierno tunecino negó que el primer ataque se tratara de un “acto hostil” mientras que afirmó que el “segundo ataque” respondía a una “acción premeditada” y aseguró haber abierto una investigación para esclarecer los hechos.

    Ante estos ataques, expertos de las Naciones Unidas instaron a Israel a “cesar todas las amenazas de daño” contra la Flotilla, y afirmaron que cualquier intento de bloquear la flotilla constituiría “una grave violación del derecho internacional y los principios humanitarios”.

    La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.

    La iniciativa integrada por activistas, políticos, periodistas, y médicos de más de cuarenta nacionalidades, está considerada como la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina.

    EFE

