La Global Sumud Flotilla hacia Gaza prevé entrar en zona de ‘alto riesgo’ en dos días

La Global Sumud Flotilla, compuesta por 51 embarcaciones y alrededor de 500 activistas que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza, prevé entrar en “la zona de alto riesgo” del Mediterráneo oriental en dos días, según informaron este sábado sus organizadores.

Los organizadores de la flotilla, cuyos barcos empezaron a zarpar este sábado desde costas griegas, afirmaron en sus redes sociales que el acercamiento a la alta zona de riesgo es el momento en el que la vigilancia y la solidaridad internacionales son “más necesarias”.

Según los organizadores, los barcos se encuentran a 463 millas náuticas (857 kilómetros) de Gaza y estimaron llegar a la Franja en un plazo de entre cuatro y siete días, tras “una breve parada” en la isla griega de Creta para evaluar “problemas mecánicos” en algunos de sus barcos.

La dirección de la misión informó que su principal barco, “Familia”, integrado por los miembros del comité directivo de la Global Sumud Flotilla, no seguirá su travesía hacia Gaza debido a un fallo mecánico, por lo que sus tripulantes -entre ellos, Greta Thunberg y la exalcaldesa de barcelona Ada Colau- fueron reubicados en otras embarcaciones.

De forma paralela, un convoy con una decena de barcos comenzó este sábado su travesía desde Italia para unirse a la conocida como Flotilla de la Libertad, que desde 2008 ha impulsado una decena de misiones, incluida la de 2010, cuando murieron cinco tripulantes por un ataque israelí.

Aunque la Flotilla de la Libertad no forma parte de la Global Sumud Flotilla, los organizadores confirmaron este sábado en una rueda de prensa que ambas iniciativas son “aliadas” y mantendrán contacto diario, pero “no se unirán en el mar”.

Los integrantes de la Global Sumud Flotilla denunciaron la madrugada del miércoles, durante su travesía por el Mediterráneo, explosiones y vuelos de drones no identificados, así como interferencias en las comunicaciones, después de que el Gobierno israelí acusara a sus integrantes de estar vinculados al grupo islamista Hamás.

Este jueves, la organización de la iniciativa alertó del riesgo de “nuevos ataques” con “armas pesadas”, después de haber recibido “información de inteligencia creíble” sobre la posible intensificación de la arremetida israelí.

Frente a las reiteradas alertas, el Gobierno español envió el buque de acción marítima (BAM) Furor, que zarpó este viernes del puerto de Cartagena (Murcia -este de España-), mientras que el Gobierno de Italia envió sucesivamente dos naves militares, para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad.

Israel aseguró que no considera problemático el envío de un buque español para que acompañe a la Global Sumud Flotilla y, aunque prevé que haya necesidad de una operación de rescate, reiteró que ningún barco entrará en Gaza, “una zona de combate activa”.

El Ejecutivo israelí propuso que la flotilla atracara en puertos de Israel, mientras que el italiano sugirió hacerlo en Chipre para descargar la ayuda humanitaria y trasladarla posteriormente desde allí a Gaza, según aseguró el Gobierno de Giorgia Meloni, pero la misión rechazó esta opción e insistió en desembarcar directamente en la franja palestina.

La Global Sumud Flotilla es una coalición internacional recién creada que partió de España a primeros de septiembre y constituye la misión marítima hacia Gaza más amplia organizada hasta el momento.