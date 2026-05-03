Panamá, 03 de mayo del 2026

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    Tensión entre La Habana y Washington

    La Habana advierte que una agresión contra Cuba tendría consecuencias ‘directas’ para toda la región

    Europa Press
    La Habana advierte que una agresión contra Cuba tendría consecuencias ‘directas’ para toda la región
    Fotografía del 22 de abril de 2026 que muestra bicitaxis transitando por una calle, en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa

    Las autoridades cubanas señalaron el sábado que cualquier ataque contra la isla comportaría inevitablemente un riesgo para toda la región, en un contexto de creciente tensión entre La Habana y Washington y a raíz de las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con el control de Cuba.

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    “Una agresión contra Cuba tendría implicaciones directas para la estabilidad regional. No existe justificación alguna para una acción de esa naturaleza. Cuba no amenaza a nadie”, ha manifestado el Ministerio de Exteriores del país en una escueta publicación en redes sociales.

    El Ejecutivo cubano se ha pronunciado en estos términos en respuesta a un mensaje anterior en el que el presidente colombiano, Gustavo Petro, defendía que “una agresión militar a Cuba es una agresión militar a Latinoamérica”.

    En la misma línea, el escrito incide en la idea del Caribe como “una zona de paz”, garantizando que la libertad y la armonía del continente son sostenibles en el tiempo siempre y cuando “nadie propone imponerse sobre los demás”.

    Si bien no hay en estas palabras alusión directa a Estados Unidos, esta advertencia llega apenas un día después de que Trump ironizase públicamente con la posibilidad de que Estados Unidos “tome el control” de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de su actual operación en Irán.

    Previamente, este mismo viernes, el inquilino de la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva destinada a reforzar las sanciones estadounidenses contra el Gobierno isleño, así como contra personas, entidades y redes financieras vinculadas al régimen o que mantengan relaciones con actores ya sancionados.

    Washington justificó la decisión alegando que el Ejecutivo cubano representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por sus vínculos con países y organizaciones consideradas hostiles, así como por su papel en la represión interna y la inestabilidad regional. Además, acusó a La Habana de albergar actividades de inteligencia extranjera y de mantener relaciones con actores como Irán o el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

    Por su parte, el Gobierno de Cuba ha rechazado las nuevas sanciones y las ha calificado de medidas “coercitivas” e “ilegales”. A este respecto, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha asegurado que estas acciones no tendrán efecto disuasorio sobre el país y que “no van a amedrentar(los)”.

    Europa Press


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