Panamá, 13 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 13 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ESTADOS UNIDOS

    La hermana del fallecido senador Lindsay Graham terminará su mandato en el Senado como pidió Trump

    EFE
    La hermana del fallecido senador Lindsay Graham terminará su mandato en el Senado como pidió Trump
    El fallecido senador republicano Lindsey Graham y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    Draline Graham Nordone, la hermana del fallecido senador Lindsay Graham, anunció este lunes que completará el resto del mandato de su familiar en el Senado hasta enero de 2027 al ocupar su escaño, después de que lo recomendara el presidente Donald Trump.

    Horas antes del anuncio en el Capitolio, el jefe de Estado se había dirigido al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para que nombrara de forma interina a Darline Graham Nordone para ocupar su puesto en el Senado.

    “Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió Trump en su red Truth Social.

    La muerte de Graham −quien falleció el sábado a sus 71 años de edad a causa de un desgarro en la aorta, según informes preliminares− ha obligado a los republicanos a buscar un reemplazo exprés para uno de sus senadores más influyentes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

    La legislación de Carolina del Sur establece que, cuando queda vacante un escaño en el Senado federal, corresponde al gobernador designar un sustituto temporal del parlamentario hasta la celebración de una elección especial para seleccionar, en este caso, al candidato republicano que se presentará a los próximos comicios legislativos.

    En agosto se celebrarán unas primarias republicanas especiales en Carolina del Sur para elegir a Nordone para el mandato completo de seis años.

    Nordone, que es la única hermana de Graham, mantenía una relación muy estrecha con él, y en varias ocasiones habían relatado a los medios cómo Graham cuidó de ella cuando su madre murió de linfoma de Hodgkin.

    Quince meses después quedarían huérfanos tras la muerte de su padre, cuando Graham tenía veintiún años y Nordone doce.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 21:05 La hermana del fallecido senador Lindsay Graham terminará su mandato en el Senado como pidió Trump Leer más
    • 20:46 Perú inaugura la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del país Leer más
    • 20:33 ¿Perdiste tu cuenta de WhatsApp? Estas son las técnicas que usan los delincuentes para robarla Leer más
    • 19:50 Sinaproc declara Alerta Verde en 19 distritos del país por fuertes lluvias y tormentas eléctricas Leer más
    • 19:39 Con aprobación de ley de sustancia económica Panamá alcanzaría hasta 98% de cumplimiento de transparencia fiscal  Leer más
    • 19:08 Mulino y Sheinbaum abordarán comercio, inversiones y seguridad durante reunión en México Leer más
    • 18:15 ‘Perdónenme’: Muerte de influencer conferencista Marie Claire reabre el debate sobre la salud mental en Panamá Leer más
    • 18:05 Una aseadora, trabajadores portuarios y conductores: los perfiles dentro de la red de tráfico de drogas Leer más
    • 17:35 Un estudio vincula la ideología política con la preferencia por Messi o Cristiano Ronaldo Leer más
    • 17:33 Panamá, entre las tres ciudades candidatas a los Panamericanos Junior 2029 Leer más