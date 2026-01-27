La historia de Ita Bartuv, sobreviviente del holocausto

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Quedan menos de 200,000 supervivientes judíos del Holocausto en el mundo. En esta entrevista, que la organización Fuente Latina proporcionó a La Prensa, Ita Bartuv recuerda el nazismo, la persecución y la huida.

Ita, de 82 años, nació en Albania, hija de padres macedonios. Sus progenitores, habitantes de Skopie, recibieron en marzo de 1943 el aviso de un amigo policía de que, a la mañana siguiente, los judíos de la ciudad serían arrestados. Esa misma noche, la pareja abandonó el país sin poder despedirse de ningún familiar. Con papeles falsos y una nueva identidad musulmana, lograron llegar a Albania, donde poco después nacieron Ita y su hermana.

Ita Bartuv, superviviente del holocausto. Cortesía

Los cuatro escaparon de la Europa nazi tras enterarse de que toda su familia había sido exterminada en el campo de Treblinka, y se instalaron en Chile. Durante sus primeros años allí, Ita y su hermana estaban convencidas de que eran cristianas, pues asistían a un colegio cristiano. En un clima marcado por el antisemitismo, se sorprendieron —y no para bien— cuando les revelaron que, en realidad, eran judías.

Este 27 de enero se conmemora el 81 aniversario de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas. Quedan aproximadamente 196.600 sobrevivientes judíos del Holocausto vivos en más de 90 países, según un informe de la Claims Conference.

La edad media de los supervivientes es hoy de 87 años. Más del 30% tiene 90 años o más, y poco más del 1% son centenarios. Casi todos los sobrevivientes vivos actualmente (97%) eran niños durante el Holocausto, es decir, nacieron en 1928 o después. Las mujeres representan el 62% de la población superviviente, frente al 38% de los hombres.