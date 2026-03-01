Panamá, 01 de marzo del 2026

    La historia de la enigmática Ghislaine Maxwell, rica heredera y única condenada por el caso Epstein

    BBC News Mundo
    Fotografía de Ghislaine Maxwell junto al titular "La única condenada por el caso Epstein" / BBC

    Una mujer de la alta sociedad, amiga de un príncipe y con contactos en los círculos más influyentes del poder.

    Ghislaine Maxwell, exnovia, confidente y cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, es la única condenada en uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de los últimos tiempos.

    En 2022, Maxwell fue acusada de ser la principal responsable de captar a menores de edad para que luego fueran abusadas sexualmente por Epstein y su red de amigos poderosos.

    Pero, ¿quién es Ghislaine Maxwell?¿Cómo se convirtió en la confidente de Epstein y en protagonista de un caso que sigue generando repercusiones alrededor del mundo?

    Aquí te lo explicamos.

    1. Heredera de la alta sociedad

    Maxwell nació en 1961 en las afueras de París, pero creció rodeada de lujo en Reino Unido y estudió en la Universidad de Oxford.

    Tuvo una relación muy cercana con su padre, Robert Maxwell, un magnate de medios británicos.

    De hecho su padre nombró su yate en su honor, Lady Ghislaine, y fue en esta embarcación que Robert Maxwell desapareció en 1991. Su muerte estuvo envuelta de misterio.

    Ghislaine heredó una fortuna de aproximadamente US$10 millones de fideicomisos secretos y se mudó a Estados Unidos.

    2. De novia a confidente de Epstein

    Maxwell y Epstein se conocieron en la década de 1990 y, aunque la relación sentimental duró pocos años, ella se convirtió en su asistente y confidente.

    Ghislaine Maxwell tenía contactos en las más altas esferas de la élite mundial y le presentó a muchos de sus amigos ricos y poderosos.

    Pero detrás de esta fachada operaba algo muy distinto: un sistema cuidadosamente diseñado para captar y explotar a miles de mujeres y niñas.

    Las víctimas eran manipuladas con promesas de ayuda económica, apoyo para acceder a estudios superiores o supuestas oportunidades profesionales.

    Después de que Epstein fuese procesado por explotación sexual de menores en 2008, Maxwell comenzó a alejarse de él y mantuvo un perfil bajo.

    3. La caída

    El 2 de julio de 2020, Maxwell fue detenida por el FBI.

    Meses antes, Epstein había aparecido muerto en una celda de Nueva York, por lo que los abogados dijeron que la estaban usando como “chivo expiatorio” de los crímenes del magnate.

    A pesar de declararse inocente, la cómplice de Epstein fue acusada de reclutar a menores de edad para su explotación sexual entre 1994 y 2004.

    Y en 2022 fue condenada a 20 años de prisión.

    Recientemente, y tras la publicación de más archivos del caso, el congreso de Estados Unidos intentó interrogar a Maxwell en una comparecencia virtual, pero ella se negó a responder las preguntas.

    El abogado de Maxwell, afirmó que su clienta hablaría con total sinceridad, si el presidente Donald Trump le concede clemencia.

    La Casa Blanca dijo que no está concediendo ni se está discutiendo ninguna clemencia relacionada con Maxwell.

    BBC News Mundo


