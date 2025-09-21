Panamá, 21 de septiembre del 2025

    TRADICIÓN

    La historia detrás de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre

    Getzalette Reyes
    La historia detrás de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre
    La costumbre de regalar flores amarillas se asocia a la paz, esperanza y amistad. LP Juan Luis Batista

    Este domingo 21 de septiembre, distintos comercios y vendedores ambulantes en Panamá se han abastecido de flores amarillas para atender la creciente demanda de quienes siguen esta tradición. Incluso en los semáforos, los conductores han podido encontrar ramos listos para regalar.

    Cada año, en esta fecha, miles de personas entregan flores amarillas como símbolo de amistad, esperanza y nuevos comienzos.

    El gesto se ha popularizado en varios países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador y Panamá.

    Muchas personas aprovechan esta fecha para regalar flores amarillas a sus madres, hermanas o amigas, como un símbolo de cariño y conexión emocional.

    El color amarillo representa alegría, energía y optimismo, por lo que regalar estas flores se ha convertido en una manera especial de demostrar cariño.

    Aunque muchos lo relacionan con el romance, también se utiliza para celebrar la amistad o desear lo mejor a alguien cercano.

    La historia detrás de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre
    El color amarillo se asocia a la esperanza, la amistad y la energía. Foto/Pixabay

    El fenómeno tomó fuerza a través de redes sociales, especialmente en TikTok, donde escenas de la telenovela Floricienta y su icónica canción Flores Amarillas viralizaron la tendencia. En la historia, la protagonista soñaba con que su gran amor le regalara flores amarillas, especialmente en primavera.

    La elección del 21 de septiembre tampoco es casual: marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur, una época asociada con la renovación y los nuevos ciclos de la vida, según recoge el portal chileno radioagricultura.cl.

    Hoy en día, regalar flores amarillas se ha convertido en un símbolo de amor, esperanza y buenos deseos, reflejando cómo la cultura popular y las plataformas digitales transforman objetos cotidianos en expresiones con alcance global.

    ¿Y usted? ¿Ya recibió o regaló su flor amarilla este 21 de septiembre?

    Getzalette Reyes

    Portadista

