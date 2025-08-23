La India suspende temporalmente el envío de artículos postales a Estados Unidos por aranceles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Departamento de Correos de la India anunció este sábado la suspensión temporal a partir del próximo lunes del envío de artículos postales con destino a Estados Unidos, exceptuando cartas, documentos y artículos de regalo de un coste de hasta cien dólares, ante la eliminación de la exención de aranceles para envíos de bajo valor que Washington pondrá en marcha a partir del 29 de agosto.

“El Departamento de Correos ha decidido suspender temporalmente la reserva de todo tipo de artículos postales con destino a EUA, a partir del 25 de agosto de 2025, excepto cartas, documentos y artículos de regalo con un valor máximo de cien dólares”, dijo en un comunicado el Ministerio de Comunicaciones de la India.

El departamento especificó que esos tres tipos de artículos seguirán siendo aceptados y transportados a Estados Unidos, aunque esta decisión estará sujeta a posibles nuevas aclaraciones por parte del Servicio Postal de EE.UU. y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a propósito de su política postal.

“El Departamento de Correos lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los clientes y asegura que se están tomando todas las medidas posibles para reanudar el servicio completo a EE.UU. lo antes posible”, dijo el comunicado.

El Gobierno del estadounidense Donald Trump anunció que la exención de aranceles para envíos con un valor de hasta 800 dólares se eliminará a partir del 29 de agosto, por lo que a partir de esa fecha los derechos de aduana deberán pagarse antes de realizar el envío, a excepción de los regalos entre particulares cuyo valor no supere los 100 dólares.

El Departamento de Correos indio aseguró que, aunque la CBP emitió directrices acerca de las restricciones el pasado 15 de agosto, los mecanismos de recaudación y de liquidación de aranceles “siguen sin definirse”, lo que ha llevado a varias aerolíneas que vuelan a EUA a manifestar su incapacidad para aceptar algunos envíos postales a partir del 25 de agosto.

La India especificó que los clientes que ya hayan reservado artículos que no puedan enviarse a Estados Unidos por la suspensión temporal podrán solicitar el reembolso del franqueo.

El pasado 21 de agosto, países nórdicos y bálticos adoptaron medidas similares para el envío de paquetería a Estados Unidos.

La India y Estados Unidos se encuentran en un momento de tensiones comerciales tras la decisión de Washington de elevar al 50 % sus aranceles para productos indios. Una primera tanda de gravámenes del 25 % está activa desde el pasado 7 de agosto y se prevé que la segunda entre en vigor el próximo día 27.