    La intensidad de la tormenta solar se mantendrá ‘severa’ hasta el jueves

    EFE
    Vista de alta resolución del Sol, captada por la sonda Solar Orbiter. EFE

    El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos informó este miércoles que la intensidad de la tormenta solar que afecta estos días al campo magnético de la Tierra se mantendrá en niveles “severos” hasta el jueves, lo que podría afectar a algunos sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación por GPS.

    El organismo, que depende de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, advirtió en su último boletín que la tormenta, que alcanzó hoy niveles “severos”, amainará el viernes y sus efectos desaparecerán por completo el sábado.

    Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema).

    La tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra, alcanzó este miércoles una alerta de nivel ‘G4’ (severa).

    Según el centro, la tormenta puede provocar problemas en la red eléctrica, especialmente en el control de voltaje y en los sistemas de protección de la red eléctrica, así como en la navegación GPS, que “podría verse afectada o quedar inoperativa durante hora”.

    También advirtió de efectos sobre las naves espaciales, la radio en altas frecuencias y un posible aumento de las auroras boreales, que podrán ser visibles “incluso en Alabama y el norte de California”.

    Meteorólogos difundieron hoy varias imágenes de auroras boreales que supuestamente llegaron a ser observadas en el sur de Florida, el estado más meridional de Estados Unidos.

    Captura de pantalla cedida por la Red Meteorológica Agrícola de Dakota del Norte (Ndawn) que muestra la aurora boreal aparecida el 11 de noviembre de 2025 en el norte del estado de Dakota del Norte (EE.UU).

    No obstante, este tipo de tormentas raramente causan daños importantes sobre infraestructuras en la Tierra, aunque las más intensas activan alertas para prevenir y mitigar los riesgos.

    La alta actividad solar fue precisamente el motivo por el que la NASA aplazó este miércoles el lanzamiento de su misión Escapade, que estudiará la interacción entre el viento solar y el campo magnético de Marte.

    El organismo estadounidense explicó esta mañana que la fuerza magnética asociada al paso de la tormenta se ha estabilizado en alrededor de ocho veces el nivel normal de fondo. Según el centro, en los últimos días se han producido tres eyecciones de material solar que han dado origen a estas tormentas solares.

    EFE

    Agencia de noticias


