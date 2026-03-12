La isla de Jark, el estratégico lugar en Irán que Israel y EU no han querido bombardear

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alejandro Millán Valencia - BBC News Mundo

En una operación conjunta en la que se han usado más de 200 aeronaves de combate y otras tantas embarcaciones militares, Israel y Estados Unidos han atacado cerca de 5.000 puntos en Irán con la idea de debilitar el régimen islámico que gobierna el país desde 1979.

Los ataques han dejado más de 1.000 personas muertas, incluidas al menos 100 niñas dentro de una escuela en Teherán bombardeada cuando asistían a clases, el 28 de febrero.

La ofensiva también ha causado serios daños en Teherán y otras ciudades importantes como Qom, Tabriz o Minab.

Pero hay un dato que ha llamado la atención de los analistas del conflicto.

A pesar de la intención de Israel y EE.UU. de herir al régimen iraní, un lugar estratégico bajo su control permanece intacto: la isla de Jark, ubicada a unos 28 kilómetros de la costa del país.

En este lugar de apenas 24 kilómetros cuadrados se concentra, en tanques y otros suministros, el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

“Es un punto vital para la supervivencia de Irán, pero creo que tanto EE.UU. como Israel saben que, si lo atacan o causan algún daño allí, el perjuicio en términos energéticos sería irreversible”, le explica a BBC Mundo Neil Quilliam, experto en temas de Medio Oriente de Chatham House.

La isla de Jark contiene cerca del 90% del petróleo que Irán exporta al mundo. / Getty Images

Quilliam también señala que, con el cierre del estrecho de Ormuz, un ataque a un punto tan vital dentro de la economía global sería complejo y poco efectivo en términos estratégicos.

Hasta el momento, EE.UU. se ha abstenido de avanzar contra la infraestructura petrolera de Irán, señala el experto, y aunque Israel atacó algunos puntos, lo cierto es que este sector ha quedado mayormente al margen del actual conflicto.

“Irán es el cuarto productor de petróleo en el mundo. Ya los precios del petróleo están alcanzando niveles récord, un resultado inesperado para Washington cuando comenzó con este conflicto”, añade el analista.

Mapa de Medio Oriente que muestra a Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin, con un acercamiento a la isla de Jark. / BBC

La histórica isla de Jark

Desde los tiempos del imperio persa, hace más de 2.000 años, esta pequeña isla ha tenido un papel estratégico dentro del Golfo.

Durante algún tiempo, debido a que posee nacimientos de agua, se convirtió en un puerto importante para el intercambio comercial de alimentos y otros productos en la región.

Estuvo bajo el dominio portugués y neerlandés en los siglos XVI y XVII, cuando se fortaleció su nombre como puerto de intercambio comercial impulsado por la dirección de Países Bajos.

En el siglo XX fue sede de una prisión de máxima seguridad y fue allí donde se descubrió una de sus principales ventajas: cercana a la costa iraní, la isla tiene aguas profundas perfectas para la navegación de buques petroleros, a diferencia de las aguas de la costa.

Entonces, en la década de 1950, durante el reinado del sha Mohammad Reza Pahleví comenzó la construcción de un centro de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, que pronto se convirtió en el principal punto de exportación del país.

De hecho, parte de la infraestructura de la isla fue propiedad de empresas estadounidenses, que funcionaron allí hasta la revolución islámica del 79.

El cierre del estrecho de Ormuz ha causado serios problemas en el suministro de petróleo en el mundo. / Getty Images

De acuerdo a los reportes del Ministerio de Hidrocarburos de Irán, las instalaciones dentro de la isla de Jark actúan como parte fundamental de la industria nacional.

La terminal recibe petróleo crudo de los tres principales yacimientos marinos de Irán -Aboozar, Forouzan y Dorood- que son transportados a través de una compleja red de tuberías y ductos submarinos. En la isla, el crudo es procesado para ser exportado.

Se estima que por esta terminal circulan unos 1,3 millones de barriles de petróleo por día. Y cuenta con un almacenamiento de 18 millones de barriles.

Debido a su importancia en el mercado energético, no ha sido declarado objetivo militar durante las incursiones tanto de EE.UU. como de Israel. Aunque sí fue blanco de ataques durante el conflicto con Irak en los años 80.

Punto estratégico

Desde su creación como terminal de exportación de hidrocarburos, Jark se convirtió en un punto estratégico para Teherán, que continúa siendo importante en medio del conflicto con Israel y EE.UU.

“Hay algo que en este momento parece tener claro EE.UU. y es que no puede sacar del mercado al petróleo iraní o causar un daño irreversible en su infraestructura”, dice Quilliam.

El analista señala que actualmente el precio del barril ronda los US$120 y un potencial ataque a la isla de Jark podría dispararlo a cerca de US$150.

“Y no sería un precio que luego vaya a bajar pronto”, anota el experto.

Pero lo cierto es que no es una idea que se haya descartado.

El diario británico The Guardian informó que asesores del Pentágono habían sugerido no atacar la isla, sino tomarla con un objetivo claro: “Si no pueden vender el petróleo, (Irán) no tiene cómo financiar el régimen”, indicó uno de los asesores.

Sin embargo, para Quilliam, hay varios factores a tener en cuenta antes. No solo el uso de una fuerza terrestre para hacerlo, sino también el impacto sobre el futuro del proyecto que se quiera desarrollar allí.

Analistas señalan que EE.UU. no pudo anticipar de forma adecuada la respuesta de Irán ante un ataque aéreo. / Getty Images

“Lo que ha dicho EE.UU. es que quiere el fin del régimen y la instalación de la democracia; pues bien, para que ese proyecto tenga algún tipo de éxito es necesario que la isla de Jark funcione adecuadamente”, explica Quilliam.

Pero con todos los antecedentes, en este nuevo orden mundial los analistas tampoco se atreven a descartar del todo un posible ataque a la isla.

“Hasta ahora ningún presidente de EE.UU. se ha atrevido a atacar la isla de Jark. Aunque carezca de toda lógica, es algo que desafortunadamente no podemos descartar en medio de todo lo que hemos visto en los últimos meses”, concluye el experto.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.