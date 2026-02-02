La Justicia de China condena a cadena perpetua a un exministro de Justicia por aceptar sobornos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un tribunal de China ha condenado este lunes a cadena perpetua al exministro de Justicia Tang Yijun por aceptar sobornos por un valor de unos 137 millones de yuanes (16.9 millones de euros) en el marco de un caso que se remonta a hace más de una década y que se adhiere a la política de tolerancia cero con la corrupción impulsada por el presidente del país, Xi Jinping.

Tang, de 64 años, fue ministro de Justicia entre los años 2020 y 2023, pero previamente tuvo también varios cargos de relevancia en el seno del Partido Comunista de China (PCCh) en la ciudad de Ningbo, en el este del gigante asiático, según informaciones de la agencia estatal china Xinhua.

Xi ha puesto en marcha una purga para acabar con todo acto de corrupción en el seno del Gobierno desde que llegó al cargo en el año 2012, si bien las voces críticas aseguran que estas medidas son utilizadas también para acabar con cualquier rival político.

Ahora, la Justicia ha fallado que Tang “abusó de su poder y su cargo para obtener beneficios de entidades e individuos” entre los años 2006 y 2022. A cambio de estos pagos, facilitaba la adquisición de tierras, la obtención de préstamos bancarios y otras materias.

La corte establece que la alta cuantía recibida en concepto de sobornos ha provocado “graves daños a los intereses del estado y del pueblo” de China. Sin embargo, el tribunal ha tenido en cuenta algunas circunstancias atenuantes, como el hecho de que el acusado ha confesado los delitos cometidos y ha mostrado “arrepentimiento”, además de haber cooperado durante la investigación.

Fu Zhenghua, también exministro de Justicia, fue condenado en 2022 a pena de muerte por delitos similares, si bien finalmente la sentencia fue conmutada por una condena a cadena perpetua.

La semana pasada, el que era considerado la mano derecha de Xi en el Ejército, el vicepresidente de la Comisión Militar Central, Zhang Youxia, así como el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli, fueron acusados de “pisotear y socavar” al presidente chino.

El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder.