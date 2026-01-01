La Justicia de Perú rechaza pedido para que se declare ilegal al partido de Keiko Fujimori

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Justicia de Perú rechazó una petición de la Fiscalía de la Nación (general) para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija y heredera política del fallecido exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), informaron este miércoles medios locales.

La decisión fue tomada por la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que declaró “infundada” una solicitud presentada en septiembre pasado por la entonces fiscal general Delia Espinoza.

La petición se basó en presuntas conductas antidemocráticas y ataques sistemáticos contra instituciones de grupos afines a Fuerza Popular, así como el apoyo de la bancada fujimorista a la aprobación de diversas leyes cuestionadas en el Parlamento.

En ese sentido, Espinoza solicitaba que se declare la ilegalidad del partido y, por tanto, se anule su inscripción oficial y se ordene el cierre de todos sus locales.

Fuerza Popular ha presentado una fórmula presidencial para las elecciones generales de abril próximo en Perú liderada por Keiko Fujimori, quien buscará por cuarta vez consecutiva ocupar la jefatura de Estado, tras haber perdido en las tres ocasiones anteriores en una segunda vuelta.

La resolución judicial de la Quinta Sala de Derecho Constitucional indicó que no se logró acreditar que los actos de hostigamiento realizados por colectivos ultraconservadores denunciados por el Ministerio Público fueran promovidos de manera directa por Fuerza Popular.