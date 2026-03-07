La larga travesía para fotografiar un eclipse en un glaciar en Chile

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fotógrafo Liam Man sabe que para obtener la imagen perfecta se debe contar con un poco de suerte, más aún cuando se está tratando de capturar un eclipse desde un glaciar.

“Una semana antes de ir todavía no habíamos reservado nada. Ni vuelos, ni transporte, nada”, le contó Man a la BBC acerca de su viaje al glaciar Leones, en Chile, “porque el pronóstico indicaba 100% de nubes durante toda la semana que planeábamos estar allí”.

Ese mal pronóstico le hizo perder los patrocinios de la expedición, y tuvo que autofinanciarla.

“Estábamos yo, un asistente, teníamos un gerente de proyecto, teníamos un equipo completo de escaladores en hielo y guías locales”, explica.

“Ellos eran esenciales para la historia porque son las personas que están profundamente conectadas con este glaciar y yo quería contar esa historia e incluirlos en la imagen”.

La travesía incluyó un tramo de 5 horas de carretera, una caminata de 10 horas y un viaje en barco solo para alcanzar el glaciar, donde acamparon siete días.

“Y parecía que no iba a suceder. Cuando finalmente llegó el día del eclipse, tuvimos muchísima suerte porque el cielo estaba completamente despejado y azul. Fue milagroso.

“Y simplemente esperamos y podíamos ver el eclipse acercarse cada vez más a la totalidad. Era la primera vez que yo veía un eclipse y cómo la Luna cubría el Sol”, recuerda emocionado Man.

“Es una experiencia increíble que te da una perspectiva totalmente diferente de dónde estamos en este universo”.

