Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    ‘La ley debe seguir su curso’, dice Carlos III tras la detención de su hermano Andrés

    EFE
    ‘La ley debe seguir su curso’, dice Carlos III tras la detención de su hermano Andrés
    Carlos III. EFE/Archivo

    El rey británico Carlos III expresó este jueves su “profunda preocupación” por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público pero recalcó que “la ley debe seguir su curso”.

    En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un “proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes”.

    “En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso”, puntualizó el rey.

    Mientras este proceso continúa, el monarca admitió que no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

    “Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

    En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe, que hoy cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

    Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

    El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelasen que el expríncipe facilitó al pederasta convicto Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

    Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • El Lago Gatún y el pez ‘sargento’. Leer más