La marcha atrás de Trump sobre los peajes en Ormuz revela sus dificultades para poner fin a la guerra con Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La última exigencia de Donald Trump en la guerra contra Irán duró apenas 24 horas, lo que sugiere que el presidente de Estados Unidos está buscando soluciones poco ortodoxas para salir de una situación difícil.

El lunes por la mañana, en una publicación en redes sociales en la que anunciaba la reanudación del bloqueo naval estadounidense a la navegación iraní, el mandatario dijo que todos los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, incluidos los de los aliados de EE.UU., debían pagar una tasa del 20% para reembolsar a Washington “todos y cada uno de los costos necesarios para realizar la labor de brindar seguridad a esta zona tan volátil del mundo”.

Al día siguiente, abandonó por completo esa propuesta y, en su lugar, ofreció cerrar “acuerdos comerciales y de inversión” con los aliados estadounidenses del Golfo, dando a entender que EE.UU. les ofrecería a cambio un paso seguro a través del estrecho.

Este giro radical fue el último episodio de un conflicto que ya dura más de cuatro meses y que, a pesar de un “memorando de entendimiento” firmado hace un mes que garantizó un alto al fuego temporal y estableció un marco para las negociaciones, no muestra signos de terminar.

Es posible que Trump se muestre reacio a intensificar la guerra debido a su continua impopularidad, la probabilidad de un aumento en los precios de la energía y los riesgos asociados con que las fuerzas estadounidenses y sus aliados vuelvan a ser atacados por Irán.

No obstante, también podría considerar desagradable la perspectiva de poner fin al conflicto sin alcanzar un acuerdo con Irán que pueda afirmar que es mejor que el que negoció el gobierno de Barack Obama en 2015.

“Creo que lo más probable es que no haya un final”, dijo Rosemary Kelanid, directora del programa para Medio Oriente del centro de estudios Defense Priorities, con sede en Washington.

“Esto se ha convertido en una guerra de desgaste, y las guerras de desgaste suelen prolongarse durante mucho, mucho tiempo”, agregó.

En el funeral del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, iraníes portaron un cartel en tela que decía "Oye, Trump, te mataremos". / Getty Images

El memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán, y las esperanzas que este conllevaba de poner fin a la guerra, se desvanecieron a las 15:16 GMT del martes en Truth Social, cuando Trump anunció la reanudación del bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní, en medio de una serie de nuevos ataques militares de EE.UU. contra objetivos en todo Irán.

Los iraníes respondieron intensificando los ataques contra los aliados de EE.UU. y el transporte marítimo comercial en la región, lo que paralizó casi por completo el tráfico a través del estrecho de Ormuz una vez más.

Tras casi un mes de negociaciones intermitentes entre ambas naciones, salpicadas de hostilidades ocasionales que pusieron a prueba la definición de “alto al fuego”, Trump y los estadounidenses parecen enfrentarse a los mismos desafíos que estuvieron presentes durante gran parte de la guerra con Irán.

Si bien militarmente los estadounidenses estaban logrando sus objetivos, medidos en términos de barcos, aviones y objetivos iraníes destruidos y capacidades de defensa degradadas, políticamente el conflicto estaba lejos de resolverse.

Irán, aunque militarmente debilitado, aún podría negar el acceso al estrecho de Ormuz.

Y, a menos que los estadounidenses estén dispuestos a intensificar drásticamente sus operaciones militares en la región, poco podrán hacer para impedirlo.

Cambio de rumbo

La nueva propuesta de Trump de un pago del 20% —posiblemente una forma de hacer más aceptable ese compromiso militar para el público estadounidense— no era del todo nueva.

Ya sugirió un acuerdo similar en varias ocasiones durante la guerra.

Pero el mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó un plan iraní para cobrar “tasas” a los envíos que transitan por el estrecho de Ormuz.

“Ningún país tiene permitido cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional”, afirmó.

“Esa es la legislación internacional vigente. Así se aplica en las vías navegables internacionales de todo el mundo, y así esperamos que se aplique también aquí”, sostuvo Rubio.

El cambio de rumbo de Trump en el caso Ormuz es solo la prueba más reciente de un presidente que no parece tener un camino claro a seguir.

Trump propuso un pago por el paso del estrecho de Ormuz para financiar la seguridad en esa zona de Medio Oriente. / AFP vía Getty Images

El memorando de entendimiento, que tanto estadounidenses como iraníes reivindicaron como una victoria para su bando, fue intencionadamente vago y dejó mucho margen para futuras negociaciones.

El documento contemplaba cierto papel para Irán en la supervisión del transporte marítimo en Ormuz.

“La República Islámica de Irán hará todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin costo alguno”, decía.

Este es un papel que Irán se ha empeñado en afianzar.

El memorando de entendimiento también incluía miles de millones de dólares en “inversiones” prometidas en Irán y el fin de las sanciones internacionales.

Es posible que los estadounidenses creyeran que esos incentivos, junto con las advertencias sobre las consecuencias del incumplimiento, bastarían para disuadir a Irán de intentar utilizar su ventaja geográfica para imponer su control sobre Ormuz con mayor contundencia.

Ese cálculo, al menos por el momento, parece erróneo.

“El memorando de entendimiento está completamente muerto”, aseguró Kelanid. “Todo lo que estipulaba ha quedado sin efecto”.

“¿Quién tiene más paciencia?”

Ahora Trump y los iraníes se encuentran en una situación ya conocida.

Estos últimos se enfrentan una vez más a ataques militares estadounidenses en todo su territorio, lo que pone de manifiesto su incapacidad para defender su soberanía.

Con el bloqueo reimplantado, sus ingresos petroleros —un sustento vital para el gobierno iraní— vuelven a quedar interrumpidos.

Mientras tanto, Trump se enfrenta de nuevo a la disyuntiva de elegir entre una escalada, que conlleva costos económicos y políticos internos, o conformarse con algún tipo de solución que deje en el poder a un gobierno iraní hostil.

“Hemos vuelto al punto de partida, donde la pregunta era: ¿quién tiene más paciencia? ¿Los iraníes, que no podrán exportar petróleo, o EE.UU. y otros países que utilizan el petróleo del golfo Pérsico?”, planteó Elliot Abrams, investigador principal de estudios sobre Medio Oriente en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios en Nueva York.

Los ataques de EE.UU. a objetivos iraníes continúan. / Departamento de Defensa de EE.UU. vía Getty Images

Tras meses de preocupación por el hecho de que la guerra con Irán estuviera provocando una nueva ola de inflación que hundía su popularidad, Trump recibió el martes buenas noticias: la inflación bajó en junio.

La reanudación de las hostilidades a gran escala, o incluso una escalada del conflicto, inevitablemente haría que los precios del petróleo volvieran a alcanzar sus máximos anteriores, lo que pondría en peligro esa tendencia positiva y colocaría nuevamente a los republicanos en una posición delicada de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

El lunes, tras la publicación de Trump en Truth Social, el precio del barril de petróleo subió casi un 10%, el mayor aumento en un solo día en seis años.

La primera vez, el bloqueo de Trump contribuyó a presionar a los iraníes para que se sentaran a la mesa de negociaciones y preparó el terreno para el memorando de entendimiento y un marco para una paz más duradera.

Ahora, según Kelanid, la influencia del presidente de EE.UU. sobre Irán podría haberse reducido.

“Ya ha intentado todo aquello que puede hacer con facilidad y credibilidad”, dijo.

“Puede atacar objetivos militares, objetivos del régimen. Ya lo ha hecho antes, y eso no provocó la rendición de Irán”, añadió.

Conflicto prolongado

El último objetivo que Trump ha sugerido es Pickaxe Mountain (“Montaña del Pico”), un centro de investigación nuclear fuertemente fortificado al sur de Teherán.

Sin embargo, existen pruebas contradictorias sobre el valor del lugar, así como sobre si los ataques aéreos estadounidenses pueden causar daños significativos a los túneles, que se encuentran a gran profundidad bajo la roca granítica.

Si las últimas medidas de Trump terminan finalmente con otro alto al fuego y conversaciones cara a cara, los desacuerdos subyacentes y difíciles de conciliar —sobre Ormuz, sobre la situación del programa nuclear iraní, sobre la influencia de Irán en Medio Oriente— persistirán.

“Creo que hay margen para negociar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz”, dijo Abrams. “Pero no para volver al memorando de entendimiento”.

Cuando la guerra se acerca a su quinto mes, Trump volvió a señalar el lunes que otros conflictos estadounidenses, incluida la guerra de Vietnam, se prolongaron durante años.

Pero ese atolladero en particular obstaculizó y finalmente puso fin a la presidencia de Lyndon B. Johnson y dañó la posición global de EE.UU. durante al menos una década.

Ese es un destino que Trump sin duda espera evitar.

Sus partidarios también están cansados de repetir el tipo de “guerras interminables” en Medio Oriente que Trump condenó en campañas presidenciales anteriores.

Pero con el memorando de entendimiento hecho añicos, el alto al fuego terminado y la perspectiva de un nuevo conflicto cerniéndose sobre nosotros, el fin de la guerra de Irán no parece estar más cerca que en las semanas posteriores a su inicio.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.