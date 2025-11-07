Panamá, 07 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crisis política

    La matrícula militar en Venezuela subió un 53% ante ‘amenaza’ de Estados Unidos, dice el gobierno de Maduro

    EFE
    La matrícula militar en Venezuela subió un 53% ante ‘amenaza’ de Estados Unidos, dice el gobierno de Maduro
    Foto de archivo del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. EFE/ Rayner Peña R.

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este jueves que la matrícula militar aumentó un 53 % este año en respuesta a la “amenaza” de Estados Unidos, como calificó al despliegue naval de este país en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

    En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario sostuvo que, ante la “amenaza cierta, intimidatoria, vulgar y militar”, la matrícula de la Universidad Militar Bolivariana “se incrementó en un 53 %”.

    El ministro señaló que este aumento representa una “respuesta valiente y digna de Venezuela ante la agresión militar imperialista” que, advirtió, pretende amedrentar, intimidar y acallar al país suramericano.

    Padrino López no precisó cuántas personas se inscribieron este año ni cuántas en el período con el que hizo la comparación, que tampoco especificó.

    “(Un) 53 % de aumento en la matrícula, y eso es una expresión de lo que el pueblo en la calle siente en su corazón: el deseo vivo de defender su terruño”, agregó.

    El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que la presencia militar estadounidense en el Caribe, que Washington justifica como parte de su lucha contra el narcotráfico, es un plan para propiciar un “cambio de régimen” e imponer una autoridad “títere” con la que EE.UU. pueda “apoderarse” de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

    El Ejército estadounidense asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones en varios ataques en los que han muerto al menos 66 personas en aguas del Caribe y del Pacífico, en la que defiende como su guerra contra las drogas.

    La Administración de Donald Trump reconoció ante el Congreso que no puede justificar legalmente, de momento, un futuro ataque de Estados Unidos a Venezuela y afirmó que por ahora no planea incursiones en ese país dentro de su campaña militar contra el narcotráfico, informaron medios este jueves.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Hallan sin vida a Esteban De León Osorio, joven reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Leer más
    • La Roja se juega el pase directo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Leer más
    • Descentralización: investigación a 36 exrepresentantes revela lesión patrimonial que supera los $25 millones. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más