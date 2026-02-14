La misión Crew-12 se acopla con éxito a la EEI a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La misión tripulada Crew-12 de la NASA y SpaceX se acopló con éxito este sábado a la Estación Espacial Internacional (EEI), a donde llegó tras despegar un día antes desde Florida para reemplazar al equipo que tuvo que regresar a la Tierra antes de lo previsto debido a una emergencia médica.

La cápsula Dragon de SpaceX hizo contacto con la EEI según lo previsto a las 15:15 hora local (20:15 GMT) mientras ambas sobrevolaban Sudáfrica, aproximadamente 34 horas después de su lanzamiento desde la Estación Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense en Cabo Cañaveral.