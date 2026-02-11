La mitad de los arrecifes de coral del mundo afectados por una ola de calor hace una década

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La mitad de los arrecifes de coral del planeta sufrieron daños importantes por una ola de calor registrada hace casi una década, según una investigación revelada este martes, que advierte que un fenómeno similar más grave se desarrolla actualmente.

Los corales son animales invertebrados que forman arrecifes, unas coloridas estructuras multiformes donde habitan especies marinas.

Los científicos han advertido que el aumento de las temperaturas del mar causado por la actividad humana amenaza con matarlos masivamente por blanqueamiento, un fenómeno de deterioro del coral que hace que pierdan las algas en su interior y luzcan transparentes o blancos y sean más vulnerables.

Un estudio de varias organizaciones, incluido el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI), con sede en Panamá, alerta que “la mitad de los arrecifes de coral del mundo” sufrieron un “blanqueamiento importante” por una ola de calor registrada entre 2014 y 2017.

Los expertos estiman que “más del 50% de los arrecifes de coral de todo el mundo sufrieron un blanqueamiento significativo y el 15% experimentaron una mortalidad significativa”, señala un comunicado del Smithsonian.

La investigación alerta que el blanqueamiento provoca una reducción del crecimiento, una menor reproducción e incluso la muerte del arrecife, lo que afecta a su vez al turismo, la pesca, el suministro de alimentos y la protección de la costa.

“Estamos viendo que los arrecifes no tienen tiempo para recuperarse adecuadamente antes de que se produzca el siguiente evento de blanqueamiento”, afirmó Scott Heron, de la Universidad James Cook, de Australia, citado en el reporte.

“Nuestros resultados muestran que el tercer evento de blanqueamiento global fue, con diferencia, el más grave y extendido de los registrados”, indicó por su parte Sean Connolly, científico del Smithsonian.

Sin embargo, los arrecifes “están sufriendo actualmente un cuarto evento aún más grave, que inició a principios del 2023”, advirtió Connolly.

El estudio se basa en el análisis de 15.000 arrecifes en 41 países. Los científicos combinaron imágenes satelitales de la temperatura del agua oceánica con observaciones de arrecifes obtenidas mediante estudios submarinos y aéreos.

“Este es el análisis geográficamente más amplio de los estudios sobre el blanqueamiento de corales realizado hasta ahora”, destacó Connolly.

La tierra ha perdido el 50% de sus corales en los últimos 30 años, según el STRI.