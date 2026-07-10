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    Evacuación

    La mitad norte de Taiwán amanece con escuelas y oficinas cerradas ante el tifón Bavi

    EFE
    La mitad norte de Taiwán amanece con escuelas y oficinas cerradas ante el tifón Bavi
    Un grupo de personas descansan en el interior de una iglesia convertida en centro de evacuación temporal ante la llegada del tifón Bavi, en el municipio de Guangfu. EFE

    La mitad norte de Taiwán amaneció este viernes con las escuelas y las oficinas cerradas ante la inminente llegada del tifón Bavi, un temporal que, aunque ha perdido algo de intensidad en los últimos días, amenaza con dejar precipitaciones de hasta 900 milímetros en las zonas montañosas de la isla.

    Un total de 12 ciudades y regiones, incluidos el archipiélago periférico de Matsu y Taipéi, decretaron la suspensión de las actividades administrativas y escolares por el avance de la tormenta, que también ha obligado a evacuar de forma preventiva a cerca de un millar de residentes del condado oriental de Hualien.

    La Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió además una alerta terrestre por tifón para las localidades de Taipéi, Nuevo Taipéi y Keelung (norte) y para los condados de Hualien y Yilan (este).

    En horas de la mañana (horario de Taiwán), Bavi se encontraba unos 685 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán, y avanzaba hacia el noroeste a 25 kilómetros por hora (km/h).

    Con un radio de acción cercano a los 400 kilómetros, la tormenta trae consigo vientos máximos sostenidos de 162 km/h cerca de su centro y ráfagas de hasta 198 km/h.

    En una rueda de prensa matutina, recogida por la agencia de noticias CNA, el meteorólogo de la CWA Lin Po-dong afirmó que esta tarde comenzarán las lluvias en las zonas montañosas del norte y del centro-sur de Taiwán, y que el mayor impacto de Bavi se registrará entre la noche del viernes y el sábado.

    El experto apuntó que Bavi, que el pasado 6 de julio tocó tierra como “supertifón” en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte (Pacífico), se debilitó de forma continua desde la pasada noche y que, a medida que se aproxime, su intensidad y su radio de vientos tenderán a reducirse ligeramente.

    Por lo pronto, las aerolíneas isleñas cancelaron decenas de vuelos domésticos e internacionales previstos para este viernes y sábado, según la agencia CNA, mientras que la Bolsa de Taiwán, con sede en Taipéi, permanecerá cerrada toda la jornada.

    Bavi amenaza las islas más suroccidentales de Japón

    Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Bavi pasará por el archipiélago japonés de las Yaeyama y por el noreste de Taiwán entre la noche del viernes y la tarde del sábado, antes de alcanzar la costa suroriental de China esa misma noche, todavía con categoría de tifón.

    Ante el avance de la tormenta, las autoridades niponas pidieron a la población local extremar las precauciones por el riesgo de oleaje intenso, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra.

    Los tifones son fenómenos recurrentes en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.

    EFE

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