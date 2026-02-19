Panamá, 19 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Celebración

    La moda de Dolce & Gabbana brilla en el triunfo de la escuela de samba ‘Unidos do Viradouro’ en el Carnaval de Río 2026

    Yasser Yánez García
    La moda de Dolce & Gabbana brilla en el triunfo de la escuela de samba ‘Unidos do Viradouro’ en el Carnaval de Río 2026
    Juliana Paes, llevando el traje diseñado por Dolce & Gabbana para la escuela Unidos do Viradouro. Foto de @iude

    La moda italiana y la tradición de la samba se entrelazaron en una misma historia de brillo y percusión en el Sambódromo de Río de Janeiro. La firma de lujo Dolce & Gabbana diseñó un traje especial para la reina de la sección de tambores de Unidos do Viradouro, una pieza que acompañó el desfile con el que la agrupación conquistó al público y a los jueces.

    El diseño —concebido como una pieza de lencería— destacó por un sujetador adornado con un corazón bordado completamente a mano con cristales y microcuentas, entrelazado con delicados motivos florales que se repetían, según explicó la casa de modas italiana en una publicación en Instagram.

    La portadora de la joya, fue Juliana Paes, quien retomó el cargo 17 años después de haberlo ocupado entre 2004 y 2008.

    Paes es una actriz y exmodelo brasileña de 46 años que en 2006 fue elegida como una personas más sexys del mundo por la revista People.

    En una competencia reñida, decidida por décimas, la escuela de Viradouro obtuvo 270 puntos, superando a Beija-Flor, que quedó en segundo lugar, según reportaron distintos medios brasileños.

    La puesta en escena de la agrupación rindió homenaje a ‘Maestro Ciça’, nombre artístico de Moacyr da Silva Pinto, quien cumplirá 70 años en julio y es el director de batería en activo con más años de trayectoria.

    La moda de Dolce & Gabbana brilla en el triunfo de la escuela de samba ‘Unidos do Viradouro’ en el Carnaval de Río 2026
    Integrantes del grupo de samba Unidos do Viradouro participan en el sambódromo este martes, durante el segundo día del Carnaval de Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

    Lejos de desfilar en una carroza, Ciça marchó a pie, al frente de la percusión, una de las secciones más calificadas por los jueces. “Es un honor ser homenajeado y a la vez juzgado. Esto es algo sin precedentes en mi vida. Estoy viviendo un momento único”, expresó emocionado a Agência Brasil.

    De acuerdo con TVT News, la historia de Ciça fue narrada en 23 sectores y movilizó a 3,500 integrantes.

    El samba-enredos, la “banda sonora” del desfile, Pra cima, Ciça!, resumió el espíritu del tributo con versos que exaltaron su legado como “maestro de maestros”, que inició su carrera en 1988 en la escuela Estácio de Sá y también dirigió las baterías de Unidos da Tijuca, Grande Rio y União da Ilha.

    Incluso dirigió la percusión en dos de los cuatro títulos de Viradouro (2020 y 2024).

    Además, la escuela rindió homenaje al culto de la serpiente vodún, originaria de la costa oeste de África.

    La moda de Dolce & Gabbana brilla en el triunfo de la escuela de samba ‘Unidos do Viradouro’ en el Carnaval de Río 2026
    Integrantes del grupo de samba Unidos do Viradouro participan en el sambódromo este martes, durante el segundo día del Carnaval de Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Pago a jubilados y pensionados: segunda quincena de febrero se paga esta semana. Leer más
    • Nuevas rampas, carriles y accesos: así será la ampliación del Corredor Sur que licitará ENA. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más