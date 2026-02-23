La muerte de Willie Colón: Homenajes en Panamá y el legado de un ícono de la salsa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fallecimiento de William Anthony Colón Román, conocido mundialmente como Willie Colón, deja un gran vacío en la música latina, especialmente en Panamá, país que siempre consideró su segunda casa.

Desde el anuncio de su muerte, el pasado sábado 21 de febrero, a los 75 años, su partida ha sido un tema de conversación en radios, televisión y redes sociales, donde artistas y fanáticos han expresado su tristeza y admiración por el legado que dejó.

Colón siempre mostró su cariño por Panamá, país que lo acogió en su carrera artística. A lo largo de los años, el salsero se presentó en diversas ocasiones en el país, siendo su última actuación en septiembre de 2025, cuando participó en la apertura de los Premios Juventud en Ciudad de Panamá, interpretando su emblemática canción La Murga de Panamá, lanzada en 1970.

El fallecimiento de Colón fue lamentado por muchos artistas. Uno de los primeros en expresarse fue el cantautor panameño Rubén Blades, quien a través de sus redes sociales escribió un mensaje emotivo: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos, envío mi sentido pésame.”

Fotos de archivo de Rubén Blades y Willie Colón.

Otro de los artistas que lamentó su partida fue Omar Alfanno, quien destacó la importancia de Colón en la salsa: “Con sus arreglos, sus canciones, su trombón y su voz inconfundible, llena del barrio, nos alegró por muchas décadas. Agradecido por haber sido uno de los primeros salseros en darme la oportunidad como compositor en 1988 cuando grabó El Gran Varón”.

Este fin de semana, en el Casco Peatonal de ciudad de Panamá, se celebró el legado de Colón con una serie de presentaciones en vivo de sus canciones más icónicas, interpretadas por la orquesta musical del Servicio Nacional de Migración.

Willie Colón, quien se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género salsa, dejó una huella imborrable con más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro, cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en todo el mundo.

Sus colaboraciones con artistas como Héctor Lavoe y Rubén Blades siguen siendo fundamentales en la historia de la salsa.