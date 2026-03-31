La NASA inicia la cuenta regresiva de Artemis II y asegura que está en ‘excelente forma’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La NASA inició este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en “excelente forma”, al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento.

El conteo regresivo comenzó hoy a las 4:44 p.m., marcando el inicio formal de la fase final previa al lanzamiento, detalló en una rueda de prensa la agencia espacial estadounidense.

La cuenta atrás se puso en marcha con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la NASA advirtió sobre posibles vientos fuertes y nubosidad como principales riesgos.

Action. Wonder. Adventure. Artemis II has got it all. Don't miss the moment. Our crewed Moon mission will launch as early as April 1.



Learn how to watch: https://t.co/fAg0bGAqEc pic.twitter.com/2uhg8EhwTv — NASA (@NASA) March 30, 2026

“Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva”, manifestó a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

A dos días del despegue, la agencia tiene todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 6:24 p.m. (hora local).

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.

La oportunidad es enorme para finalmente poder enviar a nuestra tripulación más lejos de lo que nadie ha ido antes. Y es un momento increíble para la generación Artemis; estamos emocionados y listos para proceder", subrayó Emily Nelson, directora principal de vuelo de la NASA.

The countdown begins.



Teams at @NASAKennedy have arrived to their stations at the Launch Control Center. We are about 48 hours from the launch of the Artemis II mission around the Moon. https://t.co/PqaR8eyxu4 pic.twitter.com/shEs8WWtWP — NASA (@NASA) March 30, 2026

Al ser consultada por la prensa sobre la duración exacta de la misión, Nelson indicó que la estimaba en unos 10 días.

“No quiero tentar a los dioses del espacio diciendo que sé exactamente qué ocurrirá ni cómo se realizarán los encendidos de los motores, porque obviamente las cosas pueden cambiar durante el vuelo. Pero, en términos generales, para un lanzamiento planeado el 1 de abril, el aterrizaje sería el 10 de abril. Si haces las matemáticas, quizá no sean 10 días completos, pero voy a redondear”, explicó.

Los cuatro astronautas, que estuvieron por estos días acompañados de sus familias en Florida, abandonaron su cuarentena el pasado viernes y ofrecieron el fin de semana su última rueda de prensa antes del viaje.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que no tienen “preocupaciones sobre la misión en general”, ni siquiera aquellas relacionadas con una enorme erupción solar del fin de semana.

Una colosal llamarada provocó un apagón de radio en partes de Asia y Australia al estallar desde una mancha solar activa la noche del domingo.

La llamarada también lanzó una eyección de masa coronal (CME) de plasma solar en dirección a la Tierra, pero se espera que el clima espacial se estabilice antes de que la NASA lance de Artemis II.

“No esperamos que la CME cause ningún efecto”, precisó Kshatriya.