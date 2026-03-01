Panamá, 01 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COMERCIO

    La navieras Maersk y MSC suspenden su circulación por el estrecho de Ormuz

    EFE
    La navieras Maersk y MSC suspenden su circulación por el estrecho de Ormuz
    En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso. EFE

    Las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC) han anunciado este domingo la suspensión temporal de la circulación por el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el transporte marítimo global, ante el incremento de las tensiones en Oriente Medio.

    +info

    Israel ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militarEl ayatolá Alireza Arafi es nombrado como el líder supremo interino de Irán

    En un comunicado, Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, ha explicado que la decisión se mantendrá hasta nuevo aviso, lo que podría provocar retrasos, desvíos o ajustes de horarios en los servicios que hacen escala en puertos del Golfo Pérsico.

    Además, la compañía ha anunciado la reconfiguración de sus rutas tradicionales a través de Bab el Mandeb y el Canal de Suez, priorizando la seguridad de su tripulación. En concreto, todos los servicios ME11 (Oriente Medio‑India al Mediterráneo) y MECL (Oriente Medio‑India a la Costa Este de Estados Unidos) se desviarán alrededor del Cabo de Buena Esperanza.

    Según Maersk, una vez que la situación de seguridad se estabilice y lo permita, continuará priorizando la ruta Trans‑Suez, considerada la forma más rápida, sostenible y eficiente para conectar Asia, Oriente Medio, Europa y la costa este de Estados Unidos.

    Por su parte, MSC también ha suspendido sus operaciones en el estrecho de Ormuz. La compañía ha asegurado que seguirá de cerca la evolución de la situación y colaborará con las autoridades competentes, y que las reservas se reanudarán una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

    Las medidas adoptadas por ambas navieras se producen tras la intensificación del conflicto en Oriente Medio y después de que, en la víspera, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtiera de que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, punto clave del tráfico petrolero y comercial en la región, ya no es seguro.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • Martinelli pide la nulidad del juicio de Odebrecht utilizando una nota que la Cancillería le entregó cuando se estrenó el gobierno de Mulino. Leer más
    • Aumento de costos de laptops complica el proceso de licitación del Meduca. Leer más