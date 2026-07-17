La nueva especie de mono con labios naranjas que fue descubierta en el corazón de África

Victoria Gill - Corresponsal de Ciencia, BBC

Un mono con llamativos labios rosáceos-naranjas que vive en la jungla de la República Democrática del Congo fue confirmada con una nueva especie.

El primate de pelaje negro fue detectado y fotografiado oculto en las altas copas de los árboles de la densa selva tropical en el Parque Nacional Lomami, en la región centro-oriental del país.

Los conservacionistas que trabajan en la región reportaron haber visto al curioso animal por primera vez en 2008, pero solo lograron tomar una foto borrosa.

Después de otro avistamiento 10 años después, un equipo internacional emprendió la búsqueda y el estudio del mono, revelando que se trataba de una especie previamente desconocida.

Esta es solo la quinta especie de mono africano descubierta en los últimos 75 años.

Junior Amboko, estudiante de doctorado en la Universidad Atlántica de Florida, tuvo un papel importante en la investigación, que involucró grabaciones de audio, fotografía y estudios genéticos detallados.

Los resultados fueron publicados en la revista especializada PLoS One.

Amboko describió a BBC News que fue una “sensación increíble” mirar a la cara de un animal que tan poca gente sabía que existía.

Especie sigilosa

Junior Amboko (izq.) y Mardoché B. Koko grabaron el característico sonido del recién descubierto mono Colobus congoensis en el Parque Nacional Lomami, en República Democrática del Congo. / Junior Amboko

Descubrir una especie, en este contexto, significa registrarla y confirmar oficialmente que ha evolucionado para ser genéticamente distinta. Algunos lugareños ya sabían de la existencia del mono y se referían a este por su nombre común: Likweli.

Pero Amboko expresó que los monos eran “un tanto tímidos” y tenían la tendencia a esconderse en lo más alto de los árboles.

“Como parte de nuestra investigación, entrevistamos a personas en 52 aldeas cercanas a donde viven los animales. Y solo las personas en ocho aldeas los habían visto”, recuerda.

El equipo de investigación -compuesto por expertos de RD del Congo, Estados Unidos y Alemania- catalogaron el animal con el nombre en latín Colobus congoensis en reconocimiento a la diversidad natural del país.

Pertenece al grupo más amplio de monos colobus. “Estos son monos africanos muy importantes que no tienen pulgares”, explicó la profesora Kate Detwiler, de la Universidad Atlántica de Florida.

La nueva especie de mono también emite un característico aullido. / Bernard Bonanga

“Son herbívoros del dosel arbóreo y juegan un papel crítico en el ecosistema. Creemos que tienen mucho que ver con el procesamiento de semillas y germinación en la selva”.

La profesora Detwiler especula que sus raras y llamativas marcas faciales podrían ser una señal visual para otros animales, potencialmente atractivas para una pareja, o podrían facilitar que los animales se identifiquen mutuamente.

Los monos también emiten un característico aullido. “Frecuentemente los escuchas, pero no los ves”, señaló Amboko.

Los investigadores creen que los animales son raros y solo se encuentran en una parte de las selva en la que pueden encontrar el alimento y hábitats necesarios.

Los animales son cazados por su carne, así que ahora que el Colobus congoensis ha sido clasificado como una especie distinta, los investigadores esperan que pueda ser protegida oficialmente.

Afirman que todavía hay muchas preguntas sobre esta recién descrita especie sigilosa. Su plan es continuar con una exploración más detallada para estimar su población y estudiar su comportamiento.

Monos / Reuters

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