Panamá, 18 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ELECCIONES EN HONDURAS

    La OEA llama a los partidos a evitar confrontaciones y sumarse al conteo especial en Honduras

    EFE
    La OEA llama a los partidos a evitar confrontaciones y sumarse al conteo especial en Honduras
    Integrantes de las Fuerzas Armadas de Honduras custodian el acceso al Centro de Divulgación de Resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

    La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras instó a los actores políticos a “evitar confrontaciones” y a participar en el conteo especial de 2,792 actas con inconsistencias, cuyo inicio podría concretarse este jueves tras varios retrasos.

    +info

    Honduras aguarda conteo especial entre pedido de ‘voto por voto’ y resguardo del materialAumenta la crisis en Honduras, sin resultados casi tres semanas después de las elecciones

    Los actores políticos hondureños deben “evitar confrontaciones, participar del conteo y canalizar sus inconformidades por las vías legales e institucionales establecidas para ello”, indicó el organismo en la red social X.

    El recuento especial debió iniciarse el pasado día 13, según lo previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se ha retrasado por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y trámites tecnológicos pendientes.

    La MOE/OEA reiteró su llamado a partidos políticos, fuerzas de seguridad y autoridades de Honduras a “proteger el material electoral, soporte y representación de la voluntad popular” de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

    Señaló que “es responsabilidad” del Gobierno garantizar “seguridad en los recintos y procesos de escrutinio”, y advirtió que su incumplimiento “tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y la democracia del país”.

    El mensaje del organismo fue divulgado horas después de que la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hiciera un “llamado público” a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se “desplacen de inmediato” al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se resguarda el material electoral, ante la movilización de simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) hacia ese ente estatal.

    Los militantes de Libre se movilizaron hacia el Infop luego de que la presidenta Xiomara Castro, les solicitó en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, manifestarse de forma pacífica y exigir el “voto por voto”, reclamo que también ha hecho en varias ocasiones el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, alegando inconsistencias en el escrutinio.

    “Hoy los he convocado porque el país nuevamente vuelve a transitar en una crisis, hoy la democracia en Honduras está en serias dificultades, quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponden”, dijo la mandataria a los seguidores de Libre.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más