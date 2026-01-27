Panamá, 27 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Visita a Washington

    La OEA recibirá a Gustavo Petro el 4 de febrero tras la reunión con Donald Trump

    EFE
    La OEA recibirá a Gustavo Petro el 4 de febrero tras la reunión con Donald Trump
    Primer plano del rostro de Gustavo Petro. Getty Images

    La Organización de los Estados Americanos (OEA) recibirá el próximo miércoles 4 de febrero al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de su visita a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

    La reunión del Consejo Permanente de la OEA, en la que está previsto que intervenga el mandatario, está programada a las 15:00 hora local de Washington (20:00 GMT), según informó la organización en un comunicado este martes.

    Este encuentro será parte de la agenda de Petro en la capital estadounidense en la primera semana de febrero, un día después de su reunión con Trump en la Casa Blanca prevista para el día 3.

    La visita de Petro se da tras un año de tensiones y críticas cruzadas con la administración estadounidense, por lo que se espera que se busque mejorar las relaciones entre ambos mandatarios y se traten temas como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional o el comercio bilateral.

    Petro ha criticado abiertamente la operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe y en el Pacífico oriental y la intervención en Venezuela, entre otros asuntos.

    Trump, por su parte, llegó a llamar al colombiano “líder del narcotráfico” y sugirió que podría ser el “siguiente” objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela.

    EFE

    Agencia de noticias

