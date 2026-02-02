La oficialista Laura Fernández gana en primera vuelta las elecciones presidenciales de Costa Rica, según el recuento con más del 60% de votos escrutados

Atahualpa Amerise - BBC News Mundo

La candidata oficialista Laura Fernández ganaría las elecciones presidenciales de Costa Rica en la primera vuelta, según los primeros resultados preliminares divulgados este domingo por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuando se ha escrutado el 69,4% de las mesas.

Con el 49,61% de los votos, Fernández, del partido conservador Pueblo Soberano, se sitúa por delante de sus rivales más inmediatos, Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional con un 32,56% y Claudia Robles de Coalición Agenda Ciudadana con un 4,58%. La abstención alcanzó el 30,67%.

Seguidores de la aspirante oficialista protagonizan una celebración en la sede del partido en San José al dar por hecha su victoria, a la espera de la confirmación oficial.

De confirmarse la tendencia, la candidata respaldada por el presidente Rodrigo Chaves podría imponerse en primera vuelta al superar el umbral del 40% de los votos válidos requerido por la legislación electoral.

En caso contrario, los dos aspirantes más votados deberán disputar una segunda ronda el próximo 5 de abril.

La participación fue del 66,96%, más alta que en las pasadas elecciones de 2022, en las que no llegó al 60%.

Casi un 67% de los electores acudieron a las urnas. / Getty Images

Fernández, de 39 años, aspira a convertirse en la próxima presidenta para el periodo 2026-2030 y a dar continuidad al proyecto político de Chaves.

Este no podía postularse a la reelección inmediata ya que la Constitución costarricense obliga a un presidente a esperar ocho años para volver a postularse.

En estas elecciones se presentaron 20 candidatos presidenciales, de los cuales 19 (todos excepto Fernández) registraban una intención de voto inferior al 10% en las encuestas previas.

Las urnas abrieron a las 6.00 hora local y cerraron a las 18.00, con 7.154 juntas receptoras de votos habilitadas en todo el país, además de mesas especiales en cárceles, hogares de ancianos y centros en el exterior.

Un total de 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a ejercer el voto que, aunque es obligatorio, la ausencia no conlleva sanciones.

Además del presidente, este domingo se eligieron los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, en un proceso clave para la gobernabilidad del próximo Ejecutivo.

Según los resultados provisionales, Pueblo Soberano obtendría 30 escaños, mientras el Partido Liberación Nacional sumaría 18 y los dos restantes se los repartirían Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana.

La candidata del “rodriguismo”

La campaña electoral estuvo marcada por la preocupación ciudadana por la inseguridad, que la población considera el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, en su mayoría atribuidos a disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano -una fuerza liberal en lo económico y conservadora en lo social creada en 2022- centró su discurso en la promesa de una política de “mano dura” contra el crimen organizado.

Laura Fernández prometió continuar el legado del actual presidente Rodrigo Chaves. / Getty Images

Entre sus propuestas figuran la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas conflictivas, reformas al Poder Judicial y a las leyes penales, y completar una mega cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La candidata oficialista también ha defendido la venta de activos estatales, como el Banco de Costa Rica, y la construcción de un tren eléctrico metropolitano, además de insistir durante la campaña en la necesidad de que el oficialismo alcance una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas estructurales.

Fernández se presentó durante la campaña como la “heredera” política de Rodrigo Chaves, un líder de estilo confrontativo y discurso crítico con la clase política tradicional que termina su mandato con una imagen positiva superior al 58%, según encuestas citadas durante la campaña.

Sus seguidores suelen identificarse como “rodriguistas”, en referencia directa al presidente saliente.

La administración de Chaves ha destacado como logros un crecimiento económico del 5%, una reducción del desempleo del 13% a cerca del 7%, una inflación negativa y una caída de la pobreza hasta el 15,5% en 2025, según datos oficiales reiterados por la candidatura oficialista.

Estos indicadores económicos, junto con el discurso contra la corrupción de los partidos tradicionales, han sido algunos de los principales pilares del mensaje que Fernández ha transmitido a los electores.

Noticia en desarrollo. Actualizaremos en breve.

