La ola de calor afecta a 24 países europeos y se extenderá por dos semanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ola de calor afecta a millones de personas en 24 países de Europa, y podría prolongarse al menos las dos próximas semanas, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alertó de los efectos en cadena que tiene en la actividad económica, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente.

Según uno de los centros europeos de seguimiento climático de la OMM, dirigido por el servicio meteorológico alemán (DWD), la ola de calor se extenderá por parte de Europa occidental, central y meridional en las próximas dos semanas, con un progresivo desplazamiento del foco de calor hacia los Balcanes.

En su boletín sobre la situación actual, la agencia meteorológica de la ONU recordó que Francia ha registrado su día más caluroso de la historia (29.3 grados de media el 23 de junio) mientras se espera que en zonas de España se alcancen los 44 grados y amplias zonas de Suiza están en alerta roja de máximo nivel por el calor.

Las temperaturas actuales oscilan entre 3 y 10 grados centígrados por encima de la media semanal para esta época del año, con máximas absolutas diarias superiores a los 35 grados, o incluso a los 40 grados en el suroeste, según la OMM.

Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao. EFE/Luis Tejido

La agencia alerta de que aún más preocupante es el hecho de que las temperaturas mínimas no bajen actualmente de los 20 grados, dando lugar a las conocidas como “noches tropicales”, que dificultan el sueño y la recuperación para muchas personas.

La OMM señala que niños pequeños, embarazadas, trabajadores al aire libre, personas mayores y aquellas sin hogar o con enfermedades crónicas se cuentan entre los más vulnerables a estas olas de calor y sufren el mayor riesgo de sufrir estrés térmico.

La organización recuerda que el cambio climático provoca que aumenten con frecuencia e intensidad estas olas de calor, y que el fenómeno de El Niño, en rápido desarrollo, puede contribuir en los próximos meses a unas temperaturas más altas a la media, aunque su impacto suele ser menor en Europa que en otras latitudes.