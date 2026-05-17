La OMS declara brote de ébola en República Democrática del Congo como una emergencia global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Thomas Mukhwana - Corresponsal en África; Yang Tian

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El organismo recalcó que el brote en la provincia oriental de Ituri, donde se han registrado alrededor de 246 casos sospechosos y 80 muertes, aún no cumple con los criterios para que sea considerado una pandemia.

Pero advirtió que podría convertirse en “un brote mucho mayor” con un gran riesgo de propagación local y regional.

La agencia sanitaria indicó que el brote actual es causado por el virus Bundibugyo, para el cual no existen medicamentos ni vacunas aprobados.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza y dolor de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y hemorragias.

La OMS informó que hay ocho casos confirmados en laboratorio, además de otros casos sospechosos y muertes en tres zonas de salud, incluida Bunia, la capital de la provincia de Ituri, y las localidades mineras de oro de Mongwalu y Rwampara.

Se ha confirmado un caso del virus en la capital del país, Kinshasa, en un paciente que habría viajado desde Ituri.

El organismo internacional también señaló que el virus ya se ha extendido fuera de la República Democrática del Congo, con dos casos confirmados en la vecina Uganda. Las autoridades ugandesas informaron que un hombre de 59 años que falleció el jueves dio positivo en la prueba.

El brote más mortífero de la República Democrática del Congo se produjo entre 2018 y 2020, durante el cual murieron casi 2.300 personas. / Reuters

En un comunicado, el gobierno de Uganda informó que el paciente fallecido era un ciudadano congoleño cuyo cuerpo ya ha sido repatriado a la República Democrática del Congo.

La OMS señaló que la situación de seguridad y la crisis humanitaria en la República Democrática del Congo, combinadas con la alta movilidad de la población, la ubicación urbana del foco del brote y el gran número de centros de salud informales en la región, aumentan el riesgo de propagación.

Los países que limitan con la República Democrática del Congo son considerados de alto riesgo debido al comercio y los viajes.

La OMS aconsejó que la República Democrática del Congo y Uganda establezcan centros de operaciones de emergencia para monitorear, rastrear y aplicar medidas de prevención de infecciones.

Recomendaciones

Para minimizar la propagación, la agencia sanitaria indicó que los casos confirmados deben aislarse y tratarse de inmediato hasta que dos pruebas específicas del virus Bundibugyo, realizadas con al menos 48 horas de diferencia, den negativo.

Para los países que limitan con regiones con casos confirmados, se recomienda que los gobiernos refuercen la vigilancia y los sistemas de notificación sanitaria.

La OMS añadió que los países fuera de la región afectada no deberían cerrar sus fronteras ni restringir los viajes y el comercio, ya que “este tipo de medidas suelen adoptarse por miedo y no tienen base científica”.

El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que actualmente existen “incertidumbres significativas sobre el número real de personas infectadas y la propagación geográfica” del brote.

Alta tasa de mortalidad

El ébola fue hallado por primera vez en 1976 en lo que hoy es la República Democrática del Congo, y se cree que se propagó a partir de murciélagos.

Este es el brote número 17º brote de esta enfermedad en el país.

Se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales y mediante la piel lesionada. Provoca hemorragias graves y fallo orgánico.

No existe una cura comprobada para el ébola, y la tasa media de mortalidad es de alrededor del 50%, según la OMS.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África habían advertido previamente sobre el alto riesgo de una mayor propagación debido a los entornos urbanos de Rwampara y Bunia, así como a las actividades mineras en Mongwalu.

El director ejecutivo de la agencia sanitaria, el doctor Jean Kaseya, añadió que el “importante movimiento de población” entre las zonas afectadas y los países vecinos también hacía esencial la coordinación regional.

Alrededor de 15.000 personas han muerto por el virus en países africanos en los últimos 50 años.

El brote más mortífero en la República Democrática del Congo ocurrió entre 2018 y 2020, periodo en el que murieron cerca de 2.300 personas.

El año pasado, 45 personas fallecieron tras un brote de ébola en una región remota de ese país.