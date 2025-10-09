Panamá, 09 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    REACCIÓN

    La ONU celebra el acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente

    EFE
    La ONU celebra el acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplirlo plenamente
    Un niño corre mientras la Torre Mushtaha se derrumba tras un ataque aéreo israelí en el oeste de la ciudad de Gaza el 5 de septiembre de 2025. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

    El secretario general de las Naciones Unidas (ONU) dio la bienvenida este miércoles al anuncio de un acuerdo para garantizar un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, basado en la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    +info

    Trump anuncia que Israel y Hamás alcanzan un acuerdo para la primera fase del plan de paz para Gaza

    António Guterres, en un comunicado oficial, destacó los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía para lograr este avance “tan necesario” y urgió a todas las partes a respetar plenamente los términos del acuerdo.

    Guterres subrayó que todos los rehenes deben ser liberados de manera digna y que el alto el fuego debe consolidarse de forma permanente.

    Además, hizo un llamado a garantizar la entrada inmediata y sin obstáculos de suministros humanitarios y materiales comerciales esenciales a Gaza, con el objetivo de poner fin al sufrimiento de la población civil.

    El secretario general anunció que la ONU apoyará la implementación total del acuerdo, intensificando la entrega de ayuda humanitaria y promoviendo los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en la región.

    Asimismo, instó a aprovechar esta oportunidad histórica para avanzar hacia una solución de dos Estados que reconozca la autodeterminación del pueblo palestino y permita que israelíes y palestinos vivan en paz y seguridad.

    El avance de la primera fase del acuerdo de paz fue anunciado por Trump este miércoles en su cuenta oficial de Truth Social y la Casa Blanca agregó que el mandatario tiene contemplado viajar a la región a final de esta semana.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • La Prensa presentará la investigación sobre la marina privada de Louis Sola en Amador, en la conferencia de periodismo Colpin. Leer más
    • Juez niega solicitud a Bernardo Meneses y mantiene querella del Ifarhu en caso de peculado. Leer más