    La ONU insiste en que no había evidencias de que Irán buscará construir una bomba nuclear

    EFE
    Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, durante su discurso en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Cortesía CAF

    El OIEA nunca ha tenido información que indicara que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica, ha insistido este martes el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi.

    “Tenemos que equilibrar las dos cosas. Sí, hay muchos motivos de preocupación (sobre el programa nuclear iraní), pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana”, señaló Grossi en una entrevista con la emisora CNN desde Viena, donde tiene su sede el OIEA.

    EE.UU. e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.

    Preguntado sobre si Irán estaba a días o semanas de poder construir ese arma, Grossi recordó que el Organismo ya afirmó el año pasado que no había indicios en ese sentido.

    “Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, reiteró hoy el diplomático argentino.

    Grossi insistió en que había motivos de preocupación, como la acumulación “injustificada” de combustible nuclear de uso militar, la falta de transparencia por parte del régimen iraní y la imposibilidad de inspeccionar las instalaciones nucleares.

    “Obviamente, hay países —y este es el caso de Estados Unidos o Israel o quizás otros— que pueden tener la impresión de que todas estas actividades están dirigidas directamente a la fabricación de un arma nuclear. Nosotros, desde el OIEA, no nos dedicamos a juzgar intenciones”, afirmó Grossi.

    El OIEA lleva años advirtiendo de que sin la necesaria colaboración de Irán y el acceso a instalaciones y documentos, no está en posición de asegurar que el programa atómico iraní es completamente pacífico, pero también ha dejado claro que no tiene pruebas de que haya un plan para construir un arma atómica.

