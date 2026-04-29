La otra vida del militar de Estados Unidos acusado de apostar por la caída de Nicolás Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El militar de las fuerzas especiales Gannon Ken Van Dyke ha estado muy ocupado en los últimos años, tanto dentro como fuera de los cuarteles.

Ascendió al rango de sargento mayor en Fort Bragg (Carolina del Norte), donde firmó acuerdos de confidencialidad para participar en operaciones clasificadas, entre las que -según alegan los fiscales- se encuentra aquella que terminó en la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero.

El uniformado creó una empresa inmobiliaria y compró al menos seis casas, supervisando a inquilinos de larga duración y atendiendo con prontitud a los huéspedes de su cabaña de Airbnb: un refugio de montaña al que llamó “Cueva del Oso Papá”, con acabados elegantes y excelentes reseñas.

Además, según los documentos de la acusación federal, Van Dyke también utilizó su conocimiento de operaciones ultrasecretas para actuar en Polymarket, donde supuestamente obtuvo más de US$ 400.000 tras apostar por la caída de Maduro, poco antes de que esta ocurriera.

El exgobernante venezolano fue detenido durante una operación militar encubierta que, según los fiscales, Van Dyke ayudó a planificar y ejecutar dentro del ejército estadounidense.

Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el oficial realizó apuestas por un valor aproximado de US$ 33.934 relacionadas con Maduro y Venezuela, según la acusación formal revelada la semana pasada.

Las apuestas predecían, entre otras cosas, cuándo intervendrían las fuerzas estadounidenses en Venezuela y cuándo sería derrocado Maduro, según consta en el documento.

Van Dyke enfrenta cargos por uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Este martes, el uniformado compareció ante un tribunal federal de Nueva York donde tras ser informado de los cargos en su contra se declaró inocente.

El tribunal lo dejó el libertad, pero limitó su libertad de movimiento a zonas de tres estados del país (Carolina del Norte, California y Nueva York), le retiró el pasaporte y le exigió el pago de una fianza por US$250.000.

En una demanda aparte presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), una agencia federal independiente de Estados Unidos, también se le acusa de uso de información privilegiada.

De la base militar a Airbnb

Gannon Van Dyke fue presentado este martes ante un tribunal de Nueva York. / Reuters

Van Dyke ha sido militar en servicio activo en EE.UU. desde 2008 y sargento mayor de las Fuerzas Especiales del ejército desde 2023, según la acusación formal. Durante su estancia en Fort Bragg, recibió entrenamiento para operaciones especiales.

Como parte de su puesto, Van Dyke firmó un acuerdo de confidencialidad en septiembre de 2018, reconociendo que el gobierno estadounidense depositaba en él una “confianza especial”. Prometió “nunca revelar información” considerada “sensible” ni siquiera admitir que tenía conocimiento de dicha información.

La documentación presentada ante el tribunal federal no detalla las tareas diarias de Van Dyke ni su papel exacto en la operación contra Maduro, que incluyó ataques aéreos, una red de espías sobre el terreno y una presencia militar masiva que se había consolidado durante meses en la región.

Van Dyke fue uno de los militares que participó en la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. / Getty Images

Fuera de los cuarteles, Van Dyke también era un ambicioso empresario, como revelan sus redes sociales y las de su esposa.

En Instagram, el soldado no menciona su vida militar. Junto a una foto de perfil sin camisa, se describe en su biografía como padre e “inversionista inmobiliario con sede en Fayetteville, Carolina del Norte”.

En LinkedIn, se presenta como propietario de Better Homes NC LLC, registrada en 2022, y su foto de perfil es el logotipo de la empresa.

Hace varios años, en un foro de inversión inmobiliaria, escribió: “Actualmente poseo cinco propiedades, pero busco adquirir otras dos o tres este año, por lo que la escalabilidad es importante para mí”.

Su refugio de montaña en Airbnb, donde tiene la calificación de “superanfitrión”, incluye reseñas de huéspedes que lo describen como “servicial”, “atento” y con una rápida capacidad de respuesta. En su perfil, el soldado señala que le encanta “viajar y realizar cualquier actividad al aire libre: senderismo, excursionismo, acampada, ciclismo y navegación”.

Según los registros públicos, Van Dyke realizó su compra más reciente de una vivienda -una casa de tres habitaciones y 223 metros cuadrados por US$ 340.000- exactamente 20 días después de la captura de Maduro.

Mientras tanto, la esposa del militar publica con frecuencia en internet anuncios de casas en venta o alquiler, promocionando sus propiedades y buscando inquilinos a través de Better Homes y Coldwell Banker Advantage.

La cuenta de Instagram de esta californiana de nacimiento, que desapareció el viernes, incluía publicaciones alegres sobre cafeterías y refugios para animales, aunque en ninguna de las últimas entradas se mencionaba a su marido. En su perfil de Facebook figura actualmente como “soltera”.

El “salvaje oeste” de las apuestas

El militar apostó en Polymarket, en un sitio especializado en criptomonedas. / Reuters

El uso de Polymarket, una plataforma basada en criptomonedas, ha sido objeto de un creciente escrutinio ante la creciente preocupación por el uso de información no pública por parte de funcionarios del gobierno estadounidense para realizar apuestas.

A principios de enero, se produjo un gran revuelo cuando investigadores en línea descubrieron que alguien había ganado casi medio millón de dólares apostando por la captura de Maduro.

Inicialmente, no estaba claro quién había realizado la apuesta. La cuenta anónima tenía un identificador de blockchain compuesto por letras y números.

“Muchas personas que participan en Polymarket no están identificadas precisamente debido a la tecnología blockchain”, declaró a la BBC el profesor Joshua Mitts de la Facultad de Derecho de Columbia.

“Es como el Lejano Oeste, porque de la mayoría de los participantes en Polymarket, simplemente no sabemos quiénes son. Solo tenemos una dirección de blockchain”, agregó.

Sin embargo, Van Dyke supuestamente utilizó una dirección de correo electrónico personal para crear su cuenta de Polymarket. Los fiscales afirman que, una vez que los medios de comunicación destacaron la apuesta, Van Dyke tomó medidas para ocultar su identidad y eliminó la cuenta.

Según el Departamento de Justicia, presuntamente retiró sus ganancias -unos US$ 409.881- y transfirió la mayor parte a una “bóveda” de criptomonedas extranjera que genera intereses.

Se alega que cambió su dirección de correo electrónico en su cuenta de intercambio de criptomonedas por una nueva que él mismo había creado. Luego, el 16 de enero, presuntamente transfirió los fondos y los intereses acumulados -aproximadamente US$ 444.209- a una cuenta de corretaje recién creada.

El uniformado detenido formaba parte de la fuerza de acciones especiales del Ejército de EE.UU. / Anna Moneymaker/Getty Images

A pesar de sus presuntos esfuerzos, los investigadores afirman haber logrado descubrir el historial de sus supuestas apuestas.

La acusación formal señala que creó su cuenta de Polymarket el 26 de diciembre de 2025 utilizando un servicio de red privada (VPN), con lo cual buscaba hacer creer que navegaba desde el extranjero mientras accedía al mercado.

Durante la semana siguiente, presuntamente gastó decenas de miles de dólares en una serie de apuestas.

El 3 de enero, apenas unas horas después de la última supuesta apuesta de Van Dyke, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura nocturna de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. La pareja fue trasladada al USS Iwo Jima, un buque de la Armada estadounidense estacionado en el Mar Caribe para la operación.

Poco después, Polymarket pagó las apuestas relacionadas con Maduro y Venezuela.

Un poco más de una hora después de la publicación de Trump, Van Dyke publicó una foto en su cuenta de Google, según consta en la acusación.

Portando un rifle, posó con otros soldados vestidos con uniforme militar. Parecían estar a bordo de la cubierta de un barco en alta mar. Era el amanecer.

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