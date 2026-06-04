La paz y la polarización, entre los temas que abordará el papa en España según el Vaticano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La necesidad de superar la polarización o la búsqueda de encuentro y diálogo como vía para lograr la paz serán algunos de los mensajes del papa León XIV durante su visita a España, según explicó este miércoles el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Como ha sido habitual en los últimos meses, el llamamiento a la paz y al desarme en el actual contexto de conflictos internacionales estará muy presente en los mensajes de Robert Prevost en España, donde apelará a la necesidad de buscar encuentro y diálogo, explicó Bruni en un encuentro con medios en la sala de prensa de la Santa Sede para ofrecer los últimos detalles de la visita.

Es previsible que el pontífice también se pronuncie sobre la polarización y la necesidad de superarla con los instrumentos del diálogo y la cultura “sin encerrarse en las diferencias”.

También se refirió a la fuerte secularización en España y en Europa, un asunto donde la Iglesia tiene mucho que decir y que debe afrontarse con madurez. En este sentido, no descartó mensajes sobre la defensa de la vida y la familia.

El papa León XIV visitará España desde el 6 de junio. EFE

El portavoz vaticano destacó que España es el primer país que el papa visita tras la publicación de su primera encíclica “Magnifica Humanitas”, sobre la revolución de la Inteligencia Artificial, por lo que este tema estará muy presente en sus discursos.

Y la migración será otra de las constantes especialmente en las islas Canarias, la última etapa del viaje de Robert Prevost.

Según dijo Bruni, el papa viaja a España para visitar una tierra de antigua tradición cristiana que ha sido históricamente “un laboratorio de diálogo” entre mundos diversos así como la cuna de grandes pensadores y grandes santos como San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila.

En el cuarto viaje internacional de su pontificado, León XIV viajará a España entre el 6 y 12 de junio con etapas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.