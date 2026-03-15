La película de 1933 cuya escena final es considerada la mejor de la historia del cine

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Gregory Wakeman - *BBC Culture

Noventa y cinco años después de su estreno, la comedia muda de Charlie Chaplin City Lights (“Luces de la ciudad”) es a menudo considerada una de las mejores películas de la historia, y sus momentos finales son clave para la reputación que ha adquirido.

Cuando la revista Life le preguntó a Charlie Chaplin en 1966 cuál de sus películas consideraba su favorita, le otorgó ese honor a “Luces de la ciudad”, aunque restándole importancia a sus logros con un modesto: “Creo que es sólida, bien hecha”.

Desde su estreno en el Teatro de Los Ángeles el 30 de enero de 1931, cinéfilos y cineastas han elogiado con gran entusiasmo esta comedia romántica muda, en la que el personaje del vagabundo, interpretado por Chaplin, se enamora de una vendedora de flores ciega (Virginia Cherrill), que lo confunde con un millonario.

Cuando el British Film Institute publicó la primera de sus renombradas listas de las mejores películas de todos los tiempos en 1952, “Luces de la ciudad” ocupó el segundo lugar, empatada con The Gold Rush (“La quimera del oro”) de 1925, también de Chaplin.

Stanley Kubrick, Orson Welles y Andrei Tarkovsky la nombraron entre sus películas favoritas, mientras que el guionista de The night of the hunger (“La noche del cazador”), James Agee, escribió que contenía la “mejor actuación y el momento cumbre del cine”.

El momento en cuestión se encuentra justo al final de “Luces de la ciudad”. Finalmente reunido con la vendedora de flores, que ahora puede ver, el vagabundo la mira con ternura, mientras la cámara se funde a negro.

En esta comedia romántica muda de Chaplin, su personaje del vagabundo se enamora de una vendedora de flores ciega que lo confunde con un millonario. / Alamy

Es una escena de una emoción tan pura y una conmoción tan sencilla que se cita con frecuencia como el mejor final de la historia del cine. En los 95 años transcurridos desde el estreno de “Luces de la ciudad”, numerosas películas han intentado replicar su sutil maestría artística y la fuerza de sus interpretaciones.

Años de esfuerzo creativo y sufrimiento se invirtieron en la creación de la secuencia final, que funciona a la perfección gracias a la excelente preparación de esa escena.

Después de que el vagabundo se entera de que la vendedora de flores va a ser desalojada de su apartamento, trabaja como barrendero y después como boxeador.

Finalmente, consigue el dinero de un millonario borracho que lo olvida al recuperar la sobriedad y lo acusa de robo. Justo antes de ser arrestado, el vagabundo le entrega el dinero a la vendedora de flores. Ella puede pagar el alquiler y consultar a un médico que le cura la ceguera.

Meses después, cuando el vagabundo sale de prisión, descubre que ella ha recuperado la vista y dirige su propia floristería, que es muy exitosa. El vagabundo, con sus ropas desgastadas, aparece frente a la tienda.

Cuando ella finalmente lo reconoce, una profunda expresión de afecto ilumina su rostro. Él le devuelve la sonrisa, y la película termina.

“Fue tan pura”

Años de trabajo creativo se invirtieron en la realización de "Luces de la ciudad", que todavía se considera una de las mejores películas de todos los tiempos. / Getty Images

Charles Marland, autor del libro de la colección BFI Classics dedicado a “Luces de la ciudad”, considera que su escena final es el ejemplo definitivo del dominio de Chaplin como cineasta.

“Sabía cómo encuadrar las tomas para intensificar el efecto emocional de la escena. La cámara pasa de un plano medio a un primer plano”, explica a la BBC, antes de señalar que Chaplin dijo en una ocasión que utilizaba planos generales para la comedia y primeros planos para la tragedia y el drama.

“Además, está la banda sonora, que es compleja, emotiva y provoca una respuesta intelectual”.

Todo esto no habría servido de nada sin las interpretaciones de Chaplin y Cherrill, quien, sorprendentemente, debutó en el cine con esa película.

Después de rodar varias tomas de su escena final, Chaplin sintió que se estaban excediendo, sobreactuando y exagerando las emociones, cuenta Marland. Así que Chaplin decidió que el vagabundo simplemente debía mirar a Cherrill con mayor intensidad.

Según Marland, Chaplin describió una vez el rodaje de la secuencia como “una hermosa sensación de no estar actuando. De estar fuera de mí mismo. La clave era sentirme un poco avergonzado, encantado de volver a verla, disculpándome sin llegar a emocionarme. (El vagabundo) la observa y se pregunta qué estará pensando. Fue algo muy puro”.

Años después del estreno de “Luces de la ciudad”, Cherill le contó a Jeffrey Vance, autor de “Chaplin: Genio del cine”, que Chaplin solía tener la piel seca, pero que notó que la palma de su mano se humedecía a medida que se acercaban al momento clave de la actuación.

“Ella sabía que le estaba pasando algo inusual”, le dijo Vance a la BBC. “Que ella le estaba dando lo que él quería y que él estaba reaccionando de forma diferente. Estaba reaccionando como el personaje”.

Una razón fundamental por la que “Luces de la ciudad” ha seguido conmoviendo a lo largo de las décadas es la decisión de Chaplin de cortar la escena antes de un final concluyente.

Los románticos sostienen que, a pesar de su aspecto desaliñado y su falta de dinero, la vendedora de flores acepta al vagabundo después de lo que él hizo por ella. Pero hay quienes creen que no hay ninguna posibilidad de que ella se marche con él hacia el proverbial atardecer.

“No creo que sea romántico en absoluto”, dice Vance. “Vemos su vanidad cuando recupera la vista. Se mira en el espejo. Se arregla el pelo. Se decepciona al ver que el hombre rico no es él. Cuando ve al vagabundo por primera vez, se ríe y le da dinero por lástima”.

Al pasar de la alegría al terror, la vergüenza y la emoción, la actuación de Chaplin en esos momentos finales es tan compleja y sutil que deja en manos del espectador la decisión de lo que sucede después.

¿Simplemente la mejor?

Aunque hay otras escenas de cierre icónicas en la historia del cine, ninguna logra la perfección de City Lights. / Getty Images

Por supuesto, hay muchos candidatos que aspiran al título de la mejor escena final de la historia del cine.

El descubrimiento de la Estatua de la Libertad en Planet of the Apes (“El planeta de los simios”), la lenta toma de conciencia en The graduate (“El graduado”), el final con imagen congelada de Butch Cassidy and the Sundance Kid (“Butch Cassidy y Sundance Kid”), el cierre de la puerta en The Godfather (“El Padrino”) y Norma Desmond pidiendo su primer plano en Sunset Boulevard (“El crepúsculo de los dioses”) merecen una mención. Pero ninguna de estas escenas se ha replicado tantas veces como el momento final de “Luces de la ciudad”.

Películas tan diversas como The 400 Blows (“Los 400 golpes”), This Is England (“Esta es Inglaterra”), Gone Girl (“Perdida”) y Moonlight (“Luz de luna”) le deben mucho a Chaplin, ya que todas terminan con los personajes mirando directamente a la cámara.

Varias películas han sido mucho más explícitas en sus homenajes.

Manhattan, de Woody Allen, termina con su personaje sonriendo con tristeza a su joven novia Tracy, después de que ella confirma que se va a Londres durante seis meses.

Un año después, en The Long Good Friday (“El largo viernes santo”), el director John Mackenzie se centró en el gánster interpretado por Bob Hoskins, que experimenta una variedad de emociones en rápida sucesión al darse cuenta de que ha sido capturado por asesinos del IRA y que va a ser asesinado.

Incluso el final de Monsters, Inc. de Pixar rinde homenaje a “Luces de la ciudad”. En lugar de mostrar el reencuentro de Sulley con Boo, después de que ambos parecieran haberse separado para siempre cuando se destruyó el portal a su habitación, simplemente lo vemos abriendo la puerta, mirando a su alrededor, escuchando a Boo decir: “¡Gatito!” y sonriendo.

Como suele ocurrir, la brevedad hace que estos momentos sean aún más impactantes. Pero aun así, se necesitan horas de creatividad, habilidad y talento, además de miles, a veces millones, de dólares, para plasmar estas escenas en la pantalla.

Esto fue especialmente cierto en el caso de “Luces de la ciudad”. No solo fue la película más cara de Chaplin, con un costo de producción de US $1.5 millones (equivalente a unos US $30 millones en la actualidad), sino que Chaplin dedicó años a desarrollar la historia, filmarla y esperar que estuviera a la altura de las inmensas expectativas que generaba su trabajo.

Una obra del amor

A pesar de que "El cantante de Jazz" había cambiado el cine presentando el sonido sincronizado, Chaplin insistió en que City Lights fuera muda. / Getty Images

Cuando comenzó el rodaje de “Luces de la ciudad” el 27 de diciembre de 1928, Chaplin era el hombre más famoso del mundo.

Había pasado de la miseria de Londres a convertirse en multimillonario y gozaba de un control creativo absoluto sobre sus películas. Tanto es así que, a pesar de que The Jazz Singer (“El cantante de jazz”) se había convertido en la primera película sonora 14 meses antes y Hollywood ya no estaba interesado en el cine mudo, Chaplin insistió en que “Luces de la ciudad” no tendría diálogos.

“Él insistía mucho en que el personaje del vagabundo pertenecía al cine mudo”, dice Vance. “Pero también sabía que necesitaba hacer una película perfecta. Sentía que esa era la única manera de que el público aceptara una película muda”.

Chaplin estaba tan preocupado por hacer que Luces de la ciudad fuera lo más impecable posible que dedicó un año a la preproducción y el rodaje se prolongó hasta septiembre de 1930.

El primer encuentro del vagabundo con la florista, en el que ella lo confunde con un millonario, atormentó a Chaplin hasta tal punto que aún ostenta el récord Guinness de mayor número de tomas para una sola escena.

Finalmente, rodó la secuencia 342 veces. El esfuerzo creativo de Chaplin valió la pena. “Luces de la ciudad” recaudó tres veces su presupuesto en taquilla y recibió excelentes críticas, y su reputación no ha hecho más que mejorar con el tiempo.

El final de Monsters, Inc. de Pixar rinde homenaje a "Luces de la ciudad" de Chaplin. / Alamy

En las décadas transcurridas desde entonces, a pesar de la mordaz sátira de Modern Times (“Tiempos modernos”), el conmovedor final de The Great Dictator (“El gran dictador”) y las icónicas escenas cómicas de “La quimera del oro”, “Luces de la ciudad” ha demostrado ser la película más perdurable y entrañable de Chaplin.

“Al igual que las novelas de Dickens y las obras de Shakespeare, las películas de Chaplin pasan de moda y vuelven a estar de moda”, dice Vance. “Pero la belleza de “Luces de la ciudad” reside en su sencillez. Chaplin sabía que la sencillez era muy difícil de lograr”.

El poder y la poesía de “Luces de la ciudad” se resumen a la perfección en su imagen final: un vagabundo esperanzado que sonríe y sueña con un futuro mejor, un final que, casi 100 años y decenas de miles de películas sonoras después, ninguna otra película ha logrado igualar.

“Por eso Chaplin era un genio”, dice Vance. “Por eso era único en su clase”.

Esta es una adaptación al español de una historia publicada originalmente en inglés por BBC Culture. Haz clic aquí para acceder a la versión original.

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