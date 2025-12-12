La petición más popular a la Virgen de Guadalupe: detener las redadas en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Que se detengan los ataques a la comunidad migrante y las redadas”, esa es la petición generalizada que los fieles en Estados Unidos han pedido a la Virgen de Guadalupe este viernes en medio de las celebraciones a la ‘Morenita’, que se han visto diezmadas por el miedo a la escalada de la campaña de deportaciones impulsada por la Casa Blanca.

“Yo sé que la virgencita nos puede hacer el milagro y detener toda esta pesadilla”, dice a EFE Marta Lazo, una guatemalteca que se acercó a la Iglesia del Perpetuo Socorro en Norwalk (California) a encender una vela en homenaje a la virgen.

La inmigrante lamenta no haber podido ir a las celebraciones que comúnmente se hacen en las parroquias de Los Ángeles en la madrugada del 12 de diciembre para darle serenata a la virgen. El temor a que los oficiales de inmigración se presenten la hizo faltar este año a la fiesta encabezada por los mexicanos.

“Ella (la Virgen de Guadalupe) lo ve y lo escucha todo, sabe que no podemos exponernos”, explica Lazo con los ojos aguados mientras hace una oración para después marcharse a su trabajo.

Así como Lazo, este año los indocumentados en Estados Unidos han preferido evitar las grandes aglomeraciones para no llamar la atención de los agentes migratorios, que han concentrado sus operativos en la comunidad latina.

Un indígena participa en una ceremonia en honor a la Virgen de Guadalupe este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Ángel Colmenares

Los párrocos y sacerdotes de las iglesias alrededor del país lo han entendido. Por ejemplo, el padre Esequiel Sánchez, rector del Santuario de la Virgen de Guadalupe en Des Plaines, (Illinois) recomendó quedarse en casa a quienes no se sientan cómodos asistiendo a los festejos debido a las medidas de control migratorio.

Aunque el sacerdote dijo que los peregrinos estarían fuera del alcance de las redadas mientras estén dentro del santuario, reconoció que nada podrían hacer para salvaguardar a quienes sean interceptados en el camino desde o hacia el templo, el más importante lugar de peregrinación católica cerca de Chicago, que atrae a cientos de miles de personas anualmente para honrar a la Virgen de Guadalupe.

¿Redadas en las iglesias?

El temor a que los agentes migratorios lleguen a los templos ha aumentado en los últimos meses. El mes pasado un audio enviado por WhatsApp circuló entre líderes religiosos del área de Atlanta (Georgia) en el que se advertía sobre posibles redadas masivas de inmigración en las iglesias, lo que obligó a muchos religiosos a cancelar los servicios.

Personas participan en una ceremonia en honor a la Virgen de Guadalupe este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Ángel Colmenares

Un rumor parecido circuló en Massachusetts en el que se advertía sobre posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en iglesias durante las próximas fiestas, según informó el National Catholic Reporter (NCRonline).

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, negó los reportes. “ICE no realiza redadas en iglesias, independientemente de si es temporada navideña o no. Esta es solo otra narrativa falsa para intentar demonizar a nuestros valientes agentes”, enfatizó en un comunicado citado por el medio católico.