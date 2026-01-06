La petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La petrolera Chevron envió al menos once buques cisterna a Venezuela y se espera que arriben a dos puertos controlados por el Gobierno del país caribeño en medio de los cambios tras la detención de su presidente, Nicolás Maduro, por Estados Unidos (EUA), informó este martes Bloomberg.

Los buques fletados por Chevron, la única petrolera con licencia de exportación ante las sanciones de EUA a la industria venezolana, llegarán a los puertos de José y Bajo Grande para cargar crudo, dos más que en diciembre, indica esa agencia de noticias utilizando datos preliminares propios.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y bienestar de nuestros empleados, así como la integridad de nuestros activos. Seguimos operando en total cumplimiento con las leyes y regulaciones relevantes”, indicó un portavoz a EFE al ser preguntado por el asunto, y que rechazó abordar temas comerciales.

De acuerdo con Bloomberg, al menos doce buques cisterna dirigidos a Venezuela han tenido que dar media vuelta debido a la presencia militar de EUA en el mar Caribe.

Las exportaciones de crudo venezolano cayeron a su nivel más bajo en 17 meses en diciembre, en medio del bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, a los petroleros que transporten crudo venezolano, agrega.

Trump ha dicho que EUA “controlará” Venezuela hasta que haya que “una transición segura”, que recuperarán los activos petroleros para las empresas estadounidenses y, además, ha amenazado con nuevos ataques, si el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez “no se porta bien”.