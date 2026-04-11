Panamá, 11 de abril del 2026

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    Sucesos

    La policía mata a un hombre que apuñaló a varias personas en el metro de Nueva York

    EFE
    La policía mata a un hombre que apuñaló a varias personas en el metro de Nueva York
    Desde la estación del Metro Grand central en Manhattan, la Policía de Nueva York dio detalles del suceso. Captura del video

    La policía de Nueva York mató este sábado a tiros a un hombre que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

    Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

    El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

    El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

    La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

    EFE

    Agencia de noticias


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