La preocupación de los hoteleros en Estados Unidos ante bajas reservas previo al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Si recorres las calles de de Kansas City, Houston, Miami y Nueva York estos días, parece difícil creer que un Mundial está a punto de empezar.

Hay una abundancia de vallas publicitarias y carteles en las puertas de los bares, y las tiendas no paran de producir mercancía temática del torneo.

Pero para los hoteleros que revisan sus sistemas de reservas, el bullicio se asemeja más a un murmullo.

La asociación del sector señala que la mayoría de los hoteles en las ciudades sede de la Copa del Mundo están registrando un nivel de reservas inferior al de la misma época del año pasado; asimismo, aquellos que hablaron con la BBC manifestaron sentirse, hasta el momento, algo decepcionados.

Según Deidre Mathis, los hoteleros pensaban que la Copa del Mundo iba a ser un "fenómeno". / CJ Washington

Once ciudades de EE.UU. celebrarán partidos del Mundial 2026. / Getty Images

“Se nos vendió la expectativa de que el Mundial iba a ser un gran fenómeno; la gente lleva años hablando de esto”, comentó Deidre Mathis, propietaria del Wanderstay Boutique Hotel en Houston, Texas.

“Cuando revisamos nuestro calendario y vimos que en febrero, marzo y abril todavía no habíamos agotado las reservas [para el torneo] —y no se trata solo de nosotros en Houston, sino que es algo generalizado—, nos quedamos aquí, simplemente muy desconcertados”, le dijo a la BBC.

El Wanderstay se encuentra a poco más de 1 km a pie de la zona para aficionados que se instalará en Houston y a un corto trayecto en automóvil del estadio que va a albergar los partidos en la ciudad.

Actualmente, el hotel está al 45% de su capacidad para el periodo del torneo —según le informó Mathis a la BBC—, en comparación con el 70% que registraron en las mismas fechas del año anterior.

Ambiente politizado y torneo caro

El trofeo de la Copa del Mundo se encuentra frente a la Casa Blanca, flanqueado a ambos lados por una bandera de los Estados Unidos y el Monumento a Washington. / Getty Images

En particular, Mathis culpó al “clima político” que se ha vivido en el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, en particular a las redadas migratorias que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a cabo en ciudades de todo el país.

También habló de los crecientes costos de vida a raíz de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, así como de los precios “fenomenalmente” altos de las entradas para los partidos del Mundial.

Hasta el mismo Trump, un entusiasta tanto de la Copa del Mundo como del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha declarado que él “tampoco las pagaría”, cuando se le consultó sobre los precios.

Las entradas a la venta para la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se ofrecieron oficialmente por precios de hasta US$ 32.970, mientras que las entradas de reventa han llegado a cotizarse por más de US$2 millones.

“Así que creo que se trata de un conjunto de factores, todos combinados en uno solo”, dijo Mathis.

“Pero es realmente lamentable, y confío en que, en las próximas cuatro semanas, la situación pueda dar un giro positivo”.

Mathis hizo un llamado a la FIFA para que reduzca el precio de las entradas, y, asimismo, le pidió al gobierno de EE.UU. que agilice los trámites de las visas para los aficionados que quieran viajar al evento.

Entre hoteles y Airbnb

A pesar de las quejas de la industria hotelera, Airbnb dice que ha visto un repunte sin precedentes en su plataforma. / Getty Images

La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), que representa a decenas de miles de clientes —desde las principales cadenas hoteleras hasta negocios independientes—, ha constatado que ocho de cada diez hoteles en las ciudades anfitrionas están experimentando una demanda inferior a la prevista, advirtiendo que el torneo no se ha traducido en un volumen sólido de reservas.

En una encuesta realizada por la AHLA, muchos describieron el torneo como un “acontecimiento irrelevante”, mientras que la mayoría dijo que el ritmo de reservas se sitúa por debajo de los niveles habituales en un verano típico.

Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA, le comentó a la BBC que la guerra en Irán era, en parte, responsable de esta situación.

No obstante, señaló que algunos aficionados podrían estar esperando a tener la certeza de dónde jugará su equipo antes de reservar su alojamiento.

Por el contrario, la plataforma Airbnb dice que la Copa del Mundo se perfila como “el mayor evento de alojamiento” de su historia.

Hamish Husband va al Mundial para ver competir a Escocia. / Hamish Husband

“Es un escándalo”

Hamish Husband, de la Asociación de Clubes de la Tartan Army, gastará hasta US$13.000 en viajar a EE.UU. para seguir la trayectoria de Escocia en el torneo.

Él y su hermano se van a hospedar en hoteles durante todo el torneo y la factura final va a depender de hasta dónde llegue la selección escocesa.

Dijo que esta participación inusual de Escocia en la Copa del Mundo ha hecho que muchos aficionados viajen, a pesar de las preocupaciones por los costos; la principal de ellas es “el precio desorbitado de las entradas que la FIFA le ha impuesto a los seguidores”.

“Ya no existe la equidad en el fútbol, ​​pero pagar US$1.000 por las entradas para el partido entre Escocia y Haití es un escándalo”, le dijo a la BBC.

Husband dijo que, en México, los habitantes con salarios promedio no están pudiendo acceder a entradas para ver los partidos, y elogió los esfuerzos de Canadá para frenar los precios desorbitados de la reventa de entradas.

La Tartan Army —como se conoce a los aficionados escoceses que viajan con su equipo— se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo de la UEFA Euro 2024 en Alemania, ganándose el cariño de los lugareños al recorrer cantando y bailando los trayectos a los estadios.

Esperando el aumento

Stephen Jenkins está poniendo sus esperanzas en que se de una afluencia tardía de fanáticos / The Fontaine Hotel

Stephen Jenkins, gerente del Hotel Fontaine de Kansas City, Misuri, le comentó a la BBC que se encuentran en una situación “muy similar” en cuanto a reservas respecto a la misma época del año pasado.

“No estamos viendo el repunte que habíamos anticipado”, dijo Jenkins, quien está haciendo todo lo posible para aprovechar la Copa del Mundo.

Él esperaba un auge debido a la “experiencia única en la vida” que representa tener el torneo en la ciudad, pero hasta el momento se ha sentido decepcionado.

Sin embargo, Jenkins le dijo a la BBC que registró un ligero aumento en las reservas cuando se anunció el calendario de partidos, y espera ver “un repunte mucho mayor a medida que se acerquen los encuentros”.

Como muestra del grado en el que los negocios locales han depositado sus esperanzas en el éxito del torneo, Jenkins afirmó que el festival para los aficionados sería “un factor determinante”.

El propio Hotel Fontaine va a albergar una “Copa Culinaria”, en la que los huéspedes van a poder degustar menús temáticos inspirados en los países de los equipos que jueguen en Kansas City.

Y a pesar de que Argentina tiene previsto jugar en la ciudad el próximo mes, Jenkins dijo que la superestrella Lionel Messi todavía no ha ejercido el mismo poder de atracción que tuvo la gigante del pop Taylor Swift cuando el Eras Tour visitó la ciudad en 2023.

Aunque reconoció que no se trata de una “comparación justa” debido a la mayor concentración de fechas en comparación con la Copa del Mundo, Jenkins describió la visita de Swift como “un evento capaz de agotar las entradas en toda la ciudad”.

Manuel Deisen también espera un repunte tardío en la venta de entradas. / InterContinental Buckhead Atlanta

“No es exactamente lo que esperábamos”

Manuel Deisen, gerente general del hotel InterContinental Buckhead Atlanta, también le comentó a la BBC que “el volumen de consultas y reservas que estamos observando se sitúa por debajo de los niveles habituales para estas fechas”.

“No es exactamente lo que esperábamos”, añadió.

Sin embargo, Deisen dijo haber percibido un “entusiasmo increíble” por el torneo y prevé un repunte de última hora, diciendo que los aficionados están esperando hasta el final para confirmar sus reservas.

Asimismo, el hotel ha convertido el Mundial en un elemento central de su programación estival, con planes para retransmitir los partidos y organizar eventos temáticos de fútbol dirigidos tanto a los aficionados que viajan desde fuera como a los locales a lo largo de toda la competición.

La FIFA declaró que la demanda de entradas del torneo “no tiene precedentes” y que se han vendido más de cinco millones.

“La expectativa sigue creciendo ante el evento deportivo más grande del planeta”, comentó un portavoz de la FIFA a la BBC.

Este respondió a las críticas que tildaban de excesivos los precios de las entradas, diciendo que algunas se han vendido por apenas US$60, mientras que las entradas de mayor precio se han tarifado de tal modo que se evite la especulación en los mercados de reventa.

La Casa Blanca ha creado un grupo de trabajo especial para la Copa del Mundo con el fin de garantizar que el torneo se desarrolle sin contratiempos.

Como parte de los preparativos, ha eximido a los aficionados al fútbol de 50 países del requisito de abonar un depósito de US$15.000 para pedir sus visas, siempre y cuando puedan demostrar que ya tienen entradas válidas para los partidos.

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