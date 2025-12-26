La primera gran nevada del invierno cubre la ciudad de Moscú

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La capital rusa despide el año con la primera gran nevada del invierno, que hasta hora había sido extraordinariamente seco, manto de nieve que sepultará Moscú durante los próximos días.

El ejército de barrenderos con sus palas y las máquinas quitanieves conquistaron desde primeras horas de la mañana la urbe de 13 millones de habitantes.

La nevada, que comenzó el jueves, ha animado a los más pequeños, que se lanzaron a hacer muñecos de nieve en patios y parques, y a los más mayores, que sacaron del trastero los palos de esquí para hacer ejercicio.

En cambio, los conductores moscovitas no están de tan buen humor. Esta mañana se les veía combatiendo con cepillos la nieve en parabrisas y retrovisores, mientras la velocidad de tránsito en la ciudad disminuyó considerablemente.

“En Moscú a consecuencia de las intensas nevadas que ‘asolaron’ la ciudad la víspera y continúan (...) se observaron nueve milímetros de precipitaciones, el 18% de la norma mensual. En la región de Moscú (...) alcanzaron el 30%”, comentó Yevgueni Tishkovets, uno de los ‘hombres del tiempo’ más populares de Rusia, a la agencia RIA Nóvosti.

Anunció que la situación no cambiará en los próximos días y que la capa de nieve en la ciudad ascenderá hasta 19-24 centímetros.

El Departamento de Transporte de la capital rusa, que declaró el régimen amarillo de alerta meteorológica, recomendó a los habitantes de Moscú utilizar el metro y evitar el coche debido a las nevadas.

Los servicios comunales informaron en Telegram de que monitorean constantemente la situación en las calles para garantizar que no se acumule la nieve que no cesa de caer.

“Pedimos a los automovilistas conducir cuidadosamente”, señalaron.

Sin embargo, el aeropuerto de Vnúkovo, al sur de la capital rusa, aseveró en Telegram que “pese a las complejas condiciones meteorológicas (...), la terminal aérea opera con normalidad”.

“No se han cancelado vuelos debido a las condiciones meteorológicas en Vnúkovo. Existe la posibilidad de retraso de vuelos debido a la aplicación de anticongelantes a las aeronaves y a la limpieza de nieve en la pista de aterrizaje”, indicó.

El Ministerio de Emergencias, a su vez, anunció que las nevadas, por momentos intensas, continuarán al menos hasta el domingo.

Debido al riesgo de congelamiento del pavimento, Emergencias insistió en sus alertas a los conductores de mantener la distancia entre vehículos y no hacer maniobras bruscas.