La princesa de Tailandia muere tras pasar más de 3 años en coma

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia murió después de permanecer más de tres años en coma, informó la Casa Real tailandesa.

Bajrakitiyabha se desmayó en diciembre de 2022 mientras paseaba a sus perros.

Los médicos lo atribuyeron a una arritmia cardíaca grave, causada por una infección por micoplasma en el corazón.

Su muerte supone la pérdida de la miembro más destacada de la familia real tailandesa, dado que podría haber desempeñado un papel fundamental en una sucesión aún por definir.

Era la mayor de los siete hijos del rey Vajiralongkorn, nacida el 7 de diciembre de 1978 de su primera esposa y prima, la princesa Soamsawali.

“El equipo médico le proporcionó la atención más cercana e intensiva posible, pero su estado siguió empeorando progresivamente”, declaró el Palacio en un comunicado este viernes por la mañana.

La princesa falleció en el hospital Chulalongkorn a las 19:48 hora local del jueves.

Bajrakitiyabha cayó enferma en 2022 y sus médicos lo atribuyeron a una arritmia cardíaca grave. / Reuters

Quién era Bajrakitiyabha

Se formó como abogada y obtuvo dos títulos de posgrado de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Trabajó brevemente en la misión tailandesa ante Naciones Unidas en Nueva York, antes de regresar a Tailandia para trabajar en las oficinas de la Fiscalía General en Bangkok y en otras partes del país.

De 2012 a 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria, donde entabló relaciones con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Comenzó a alzar la voz sobre la necesidad de implementar una reforma penal en Tailandia, con especial atención a las mujeres vulnerables que acababan en prisión.

La princesa (izquierda) con su padre, el rey Vajiralongkorn, y la reina Suthida en 2020. / Getty Images

Tailandia tiene una de las tasas de mujeres en prisión más altas del mundo.

Una vez de vuelta en Tailandia, se convirtió en Embajadora de la Unodc para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático y continuó abogando por la reforma del sistema de justicia penal tailandés, en el que a menudo se imponen penas severas a personas condenadas por delitos relativamente menores de posesión de drogas.

En 2021, su padre la nombró jefa de Estado Mayor de su guardia de seguridad privada, al otorgarle el rango de general.

La princesa Bajrakitiyabha también era una entusiasta de la actividad física y solía participar en carreras de larga distancia.

La princesa Bajrakitiyabha en Bangkok en 2015. / Getty Images

La confianza de su padre

Sus habilidades y la confianza que su padre parecía depositar en ella la convirtieron en blanco de las especulaciones sobre la sucesión real.

El rey Vajiralongkorn, de 73 años, aún no ha nombrado a un heredero. La costumbre tailandesa dicta que el heredero debe ser un varón, pero una enmienda de 1974 a la Constitución permite que una mujer acceda al trono.

El rey tiene una hija más y cinco hijos varones, pero cuatro de ellos, fruto de su segundo matrimonio, fueron repudiados en 1996 y desde entonces viven con su madre en Estados Unidos.

Su quinto hijo, Dipangkorn, fruto de su tercer matrimonio, es el presunto heredero, aunque se han planteado dudas sobre su capacidad para desempeñar el papel de monarca, en un país donde la institución real tiene tanta influencia.

Para muchos miembros de la monarquía, la princesa Bajrakitiyabha parecía la figura más prometedora para suceder a su padre, ya fuera como reina o como regente para ayudar al príncipe Dipangkorn.

Su muerte deja sin respuesta la cuestión de la sucesión en Tailandia y la severidad de la ley de lesa majestad del país descarta cualquier debate público al respecto.

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