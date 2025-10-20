La SIP critica el encarcelamiento en ‘circunstancias denigrantes’ de José Rubén Zamora en Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este domingo en su informe anual el encarcelamiento en Guatemala del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien se encuentra privado de su libertad desde julio de 2022 sin una sentencia en su contra.

“A Zamora no se le ha permitido defenderse apropiadamente en los tribunales y su caso fue retrasado de forma maliciosa”, expuso la entidad en el informe divulgado en su 81 Asamblea General en Punta Cana, República Dominicana.

La Sociedad Interamericana de Prensa puntualizó que Zamora Marroquín ha vivido dos de los tres años encarcelado “bajo circunstancias denigrantes”, específicamente durante el Gobierno de Alejandro Giammattei (2022-2024).

“El Ministerio Público (Fiscalía) continúa con la persecución de periodistas y columnistas que en su momento opinaron sobre el caso de Zamora en su medio El Periódico, ya cerrado, a pesar de haberse dado sentencias en primera y segunda instancia en las que se indicaba que el caso debía atenderse no en la justicia ordinaria, sino a través del Tribunal de Imprenta, como establece la Ley de Emisión del Pensamiento”, añadió el documento.

En opinión de la gremial de prensa, las libertades para el trabajo periodístico “siguen siendo precarias en el interior del país, donde muchos” comunicadores “han sido agredidos por miembros de grupos de poder, incluido el narcotráfico”.

Como nota positiva, sin embargo, el informe anual destaca que en el último año, el primero del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, ha existido “tolerancia ante la prensa, lo que ha motivado la creación de mayor pluralidad de espacios de análisis y discusión”.

Zamora Marroquín fue encarcelado en julio de 2022 y salvo un breve período se ha mantenido tras las rejas, en un caso ampliamente criticado por varias entidades como la Asociación Guatemalteca de Periodistas (APG), Amnistía Internacional y la misma Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras.

El periodista fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar un editorial en su medio, El Periódico, donde acusaba de corrupción al entonces presidente Giammattei y a su entorno más cercano.