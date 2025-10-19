La SIP denuncia que ochenta páginas digitales de noticias están bloqueadas en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este domingo que en Venezuela hay ochenta páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos, entre ellas las internacionales CNN, NTN24 e Infobae.

“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet. Se considera que siendo una compañía europea viola las regulaciones internacionales al cercenar los derechos humanos en un país fuera de su ámbito”, indicó la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.

La organización, que concluyó este domingo en Punta Cana, República Dominicana su 81ª asamblea anual, indicó que la radio y la televisión “están sometidas” a la llamada Ley Resorte que considera un “instrumento punitivo y discrecional que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico”.

“No hay medios impresos independientes, solo algunos periódicos que responden al Gobierno”, añadió.

Igualmente, dijo que hay dieciocho periodistas y trabajadores de medios detenidos en el país suramericano, “como parte -advirtió- de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración”.

“Se teme un aumento de la represión y la violación de los derechos civiles, tras la decisión del Gobierno de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país”, advirtió el documento.

El decreto, según ha señalado la Administración de Maduro, “se activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” contra el país suramericano.

La SIP mencionó que en abril pasado un tribunal dictó privación de libertad contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo Gianni González.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía), prosiguió, los acusó de instigación al odio y publicación de noticia falsa, después de que la periodista publicara un reportaje sobre el presunto aumento de robos en Caracas.

En junio pasado, indicó la SIP, el periodista independiente Walter Jaimes denunció que fue hostigado por funcionarios de la Policía del municipio Tovar, en Mérida (oeste), luego de haber publicado “supuestas irregularidades cometidas por el cuerpo de policía”.

Un mes después, fue liberado el periodista José Gregorio Camero, detenido el 3 de agosto de 2024, en el estado Guárico.

“Le impusieron medidas cautelares sustitutivas de libertad. Debe presentarse cada 30 días en los tribunales y tiene prohibida la salida del país”, añadió la SIP.

El 31 de agosto, indicó la organización, el periodista Roland Carreño, preso desde el 2 de agosto del año pasado, fue trasladado desde El Helicoide -sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- a un “paradero desconocido”.

“Durante su encarcelamiento no se le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas, según denunció su familia”, apuntó.