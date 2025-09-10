La tasa mundial de obesidad en niños y adolescentes supera por primera vez al bajo peso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La obesidad se ha convertido este año en la forma más predominante de malnutrición entre los niños en edad escolar y adolescentes de todo el mundo, superando por primera vez al bajo peso, según un informe de Unicef publicado el martes 9 de septiembre.

En total, 188 millones de niños y adolescentes (entre 5 y 19 años), o uno de cada diez, padece actualmente obesidad, de acuerdo al informe titulado: Alimentando el negocio: Cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia.

“Significa un cambio muy importante en la forma de abordar la malnutrición por parte de los gobiernos y de la comunidad internacional. Tradicionalmente, hemos trabajado a nivel global en prevención y tratamiento de la desnutrición, pero eso ha cambiado”, explica a EFE Mauro Brero, asesor senior de Nutrición en Unicef.

Las tendencias ahora, incide el experto, se mueven en direcciones muy distintas: desde el año 2000, la prevalencia del bajo peso entre menores ha caído del 13% al 9.2%; mientras que la obesidad ha pasado del 3% al 9.4%.

De hecho, en la actualidad, la obesidad supera al bajo peso en todas las regiones del mundo, salvo en África Subsahariana y Asia Meridional.

Particularmente preocupante es, según Unicef, la situación en regiones como Latinoamérica y el Caribe (39% de menores entre 10 y 14 años con obesidad), Norteamérica (45% también para esta franja de edad), Oriente Medio y Norte de África (36%), y Europa Occidental (28%).

Mención aparte para países como España donde, a pesar de presumir de cocina mediterránea y con los datos más recientes, el 31% de sus niños en edad escolar y adolescentes padece sobrepeso, y un 10% obesidad.

“Se estima que entre un 20 y un 30% de las calorías que ingieren los niños allí viene de ultraprocesados”, alertó Brero que, con todo, alabó los esfuerzos de España por apostar, entre otras iniciativas, por el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (2022‑2030).