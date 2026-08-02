La tormenta política en Europa que desató la llegada de miles de migrantes africanos a Ceuta

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sarah Rainsford - Corresponsal de la BBC para el sur y el este de Europa

La mayoría de las decenas de miles de migrantes que llegaron nadando al enclave español de Ceuta el jueves ya regresaron a Marruecos, escoltados hasta la frontera por soldados y policías españoles.

Pero el extraordinario éxodo masivo deja al menos menos 67 muertos, cuyos cuerpos fueron recuperados del mar, entre flotadores y aletas abandonados.

Los acontecimientos de esta semana sacudieron políticamente a Europa, poniendo de manifiesto una vez más las divisiones existentes en torno al delicado tema de la migración.

Y dejan interrogantes sin respuesta sobre qué desencadenó la repentina afluencia: si las publicaciones en redes sociales que prometían un camino fácil a Europa simplemente se volvieron virales o si se trató de algo más deliberado.

La política en la crisis

Sea cual sea la causa, el presidente del gobierno de España está molesto con la respuesta.

Pedro Sánchez criticó duramente a algunos miembros de la Unión Europea por “atacar” a España en esta crisis, y aprovecharla para hacer política en lugar de mostrar su apoyo.

Se refería a Italia, sobre todo.

Fratelli d’Italia, el partido de derecha de la primera ministra Giorgia Meloni, no tardó en publicar imágenes de migrantes corriendo por las calles de Ceuta con el pie de foto: “este es el modelo Sánchez que tanto le gusta a la izquierda italiana”.

Posteriormente, Meloni anunció la suspensión del acuerdo Schengen entre Italia y España, que permite la libre circulación de personas, alegando una amenaza a la seguridad.

Madrid enfureció.

No solo considera que la crisis ha sido contenida, sino que Ceuta no está en la zona Schengen, por lo que los migrantes marroquíes no iban a poder dirigirse a Europa continental sin pasar por controles.

Meloni lo sabe.

Pero se enfrenta a unas elecciones el año que viene y su coalición está perdiendo terreno frente a un partido nuevo y virulentamente antiinmigrante. Esta era una oportunidad para mostrarse firme y recuperar votos, y la aprovechó sin dudarlo.

Ante la crisis en la ciudad española de Ceuta, Meloni se mostró fuerte contra la inmigración. / Reuters

¿Una España demasiado permisiva?

Sin embargo, Italia no es el único país que considera que España es demasiado permisiva con la inmigración.

Una petición de Meloni para que se celebre el próximo martes una reunión urgente de ministros del Interior fue firmada por casi dos docenas de jefes de Estado de la UE, que piden que se eliminen todas las políticas que puedan ser “factores de atracción” de migrantes hacia Europa.

Se referían, sobre todo, a la polémica decisión que tomó España de permitir que cientos de miles de inmigrantes indocumentados solicitaran permisos de residencia y trabajo para “regularizar” su estatus.

Pero quienes acudieron en masa a las playas de Ceuta esta semana no lo hicieron para acogerse a esa medida que, de hecho, ya finalizó.

El propio Sánchez apunta a otra posible explicación: una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España que estableció que quienes entren al país por vía marítima no pueden ser devueltos de forma inmediata.

El presidente del gobierno dice que los traficantes de personas tergiversaron la información para prometer un camino fácil hacia Europa.

El gobierno de Sánchez ha sostenido un discurso pragmático frente a la inmigración: España está envejeciendo y necesita trabajadores. / Anadolu vía Getty Images

El papel de las redes sociales

Sin embargo, la multitud que se dirigía a Ceuta no necesitó pagar a traficantes de personas, ya que la mayoría eran marroquíes y la ruta es bien conocida.

El mensaje se difundió en realidad por internet.

Los migrantes mostraron a los periodistas publicaciones en redes sociales donde se veía a gente gritando “España está abierta” y saltando al mar.

Nosotros mismos verificamos múltiples cuentas en las que se ve a jóvenes con trajes de neopreno y aletas, o grabándose mientras nadaban hacia Ceuta, y luego imágenes tomadas desde el interior del enclave.

Algunas de esas cuentas llevan apenas unas semanas activas. Varias acumulan decenas de miles de “me gusta”.

Todas sus promesas eran falsas.

La multitud que logró llegar a la orilla en Ceuta con alegría no encontró nada. Sin comida ni refugio, y sin forma de llegar a Europa continental, la mayoría regresó rápidamente.

La alegría de quienes lograron cruzar la frontera y llegar a Ceuta rápidamente se transformó en decepción. / Getty Images

Entonces, ¿de qué se trató todo esto?

¿Se ha “instrumentalizado” a los migrantes, como ocurrió por ejemplo hace unos años en Bielorrusia, por ejemplo? Y si fue así, ¿quién lo hizo?

Por ahora, solo vemos a quienes le están sacando provecho.

La derecha global está “hiperventilando de felicidad”, como escribió el periodista Andrea Rizzi en el diario español El País.

El presidente estadounidense Donald Trump, molesto con España por oponerse a su guerra contra Irán, habló de una “catástrofe” y una “invasión”. Al igual que Meloni, se enfrenta a unas elecciones próximas.

Rusia también se ha regodeado: le encanta el caos y la división en Europa. Cualquier cosa con tal de debilitar a los aliados de Ucrania.

En cuanto a Marruecos, culpa a las “organizaciones criminales”. Pero sus guardias fronterizos tuvieron que haber visto cómo se congregaban las multitudes.

La última vez que ocurrió algo similar, aunque a menor escala, España y Marruecos estaban enfrentados por el Sahara Occidental, una antigua colonia.

En estos momentos hay nuevas tensiones.

Sánchez no culpa en absoluto a Marruecos de lo sucedido, y califica a Rabat de “buen aliado”.

Pero sus críticos lo tachan de apaciguamiento y dicen que debería estar “mostrando los dientes”.

Miles de personas llegaron a Ceuta motivadas por rumores que vieron en redes sociales. / Reuters

Los resultados que deja la crisis

Por ahora, España está ocupada protegiendo Ceuta de cualquier otro incidente.

Se está ampliando la valla fronteriza hacia el mar, colocando largas hileras de boyas naranjas en el muelle, que luego serán patrulladas por barcos para disuadir a los migrantes en el futuro.

La próxima semana, los ministros del Interior de la UE debatirán sobre el refuerzo de las fronteras exteriores, con los sectores populistas de la derecha envalentonados.

Los viajeros procedentes de España que se dirijan a Italia se enfrentarán a controles policiales aleatorios de documentos durante algunas semanas.

Al final, no hubo grandes cambios.

Salvo para las decenas de jóvenes que se echaron al mar persiguiendo una visión que habían visto en internet y que ahora están siendo enviados de vuelta a Marruecos en ataúdes.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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